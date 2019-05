La mesa del congreso rechaza por unanimidad dar grupo propio a junts

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La Mesa del Congreso de los Diputados rechazó este jueves por unanimidad aceptar la petición de formar grupo parlamenterio propio de Junts, porque no cumple ni el requisito de tener 15 diputados (tiene siete, incluyendo los tres suspendidos) ni el de haber logrado el 15% del voto en todas las circunscripciones por las que se presentó.

Así lo indicó la presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, al término de la reunión de la Mesa, quien informó también de que se rechazó la petición de Junts y de EH Bildu de que se ampliara el plazo para el registro de grupos alegando "inseguridad jurídica" derivada de la situación de los diputados presos.

Batet negó tal inseguridad, y lo argumentó señalando "lo deja claro" el que ERC, que también tiene a Oriol Junqueras en la misma situación que Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de Junts, y sin embargo ayer corrigió el escrito de registro de grupo y se pudo constituir como grupo excluyendo a Junqueras. Colateralmente, constató que, por mucho que vuelva a ampliarse el plazo, ni Junts ni EH Bildu llegarán a 15 diputados ni al 15% en todas las circunscripciones por las que se presentaron.

Por tanto, los grupos parlamentarios en la XIII legislatura serán el Socialista, el Popular, el de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el de Vox, el Republicano (ERC) y el Grupo Vasco (EAJ-PNV).

A preguntas de los periodistas, Batet dijo que está a la espera de que el Rey la convoque para iniciar su ronda de contactos, y que le consta que tiene agenda internacional, pero seguro que la llamará en los próximos días. También en este tema, puntualizó que el representante de Junts en la ronda no podrá ser Jordi Sànchez, porque los elegidos "tienen que ser nombres que estén materialmente en condiciones de ir a la audiencia" con el Monarca. No obstante, aclaró que la Mesa del Congreso no tiene que pronunciarse sobre este aspecto, sino el Tribunal Supremo.

La presidenta aclaró que será la próxima semana, cuando la Mesa vuelva a reunirse, en este caso el miércoles, el momento en que aborde tanto los escritos de reconsideración presentados por ERC y Junts contra la suspensión de los diputados presos como el efecto que dicha suspensión, si se confirma, tendrá a efectos de computar la mayoría del Pleno.

La vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, también compareció tras la reunión de la Mesa de la Cámara para explicar que el voto de los miembros del PP ha sido contrario a la conformación del grupo de Junts porque "no se cumplía ninguno de los requerimientos del Reglamento".

Por su parte, el vicepresidente cuarto de la Cámara Baja, Ignacio Prendes, compartió la negativa de Cs a la constitución de este grupo parlamentario y se mostró satisfecho de que haya habido "unanimidad para no aceptar que se torciese el Reglamento como se ha hecho en otras legislaturas". "No van a conseguir lo que las urnas no les dieron", remarcó.

Explicó, asimismo, que Cs se quedó solo en su petición de que el PNV no se denominase "Grupo vasco", algo "genérico que se atribuyen" e induce "a confusión" y a "faltar el respeto a los votantes".

Fuentes del PP puntualizaron que votaron en contra porque el grupo se llama no "Grupo Vasco", sino "Grupo Vasco (EAJ-PNV)", como por otra parte se ha llamado siempre, de forma que la discusión al final había sido si se debían quitar o no los paréntesis.

