Erc tiene cinco días para sustituir a romeva si quiere tener grupo propio en el senado

La suspensión del senador de ERC Raül Romeva acordada hoy por la Mesa de la Cámara en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a la formación a sustituirle por otro en cinco días si quiere tener grupo propio.

La presidenta de la Mesa del Senado, Cristina Narbona, reveló este miércoles que, con la suspensión de Romeva en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ERC ya no puede constituirse como grupo parlamentario propio, puesto que pasa a tener sólo 14 senadores. ERC prestó nada menos que cuatro a Junts para que tuviera grupo propio y éstos ya no pueden volver al de ERC. No obstante, precisamente ayer ERC anunció que formaría grupo conjunto con EH Bildu, lo que bastaría para alcanzar los 15.

Narbona anunció que, como ERC no podía conocer esta suspensión cuando presentó la composición de su grupo, le parecía razonable concederle cinco días para "subsanar el error". La portavoz de ERC en la Cámara, Mirella Cortés, reaccionó airadamente contra esta expresión y aclaró que su grupo no iba a "subsanar ningún error", porque no lo había cometido. A su juicio, el error era el de haber suspendido a Romeva, y mucho menos retroactivamente desde su toma de posesión.

Estas palabras parecieron sugerir que ERC renunciaba a sustituirle, pero a preguntas de los periodistas precisó: "Buscaremos todas las soluciones posibles". Y también: "Veremos cómo vamos a actuar, llegaremos jurídicamente hasta el final de todo para subsanar el grave error de la Mesa". Para rematar: "Vamos a estudiar todas las posibilidades que tengamos, vamos a intentar solucionar el momento que nos ha tocado vivir, pero no vamos a subanar ningún error"

Por su parte, el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleríes, tildó de "injusticia enorme" que se prive a ERC de tener grupo parlamentario y recalcó toda la "solidaridad y colaboración" de su grupo para con ERC. Así las cosas, dijo que espera que la Mesa en su reunión del próximo miércoles "rectifique este grave error" con el que valoró que se "vulnera la democracia".

29-MAY-19

