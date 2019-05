26-m. abascal: "no habrá gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo político con vox"

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, advirtió este miércoles de que "no habrá Gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo político" con su formación, en referencia a que no apoyarán a los candidatos de PP y Ciudadanos a municipios y comunidades si no negocian formalmente con ellos.

Abascal se refirió a esta cuestión en una rueda de prensa en Madrid, en la que explicó la política de pactos de Vox tras las elecciones del 26-M, que situaron a este partido como clave a la hora de decidir quién gestionará instituciones como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Murcia y diversas capitales.

A este respecto, Abascal explicó que la Ejecutiva de su fuerza política se reunirá este jueves para nombrar una comisión negociadora y fijar posición en cuestiones como si exigirán la entrada en los equipos de Gobierno para apoyar a alcaldes y presidentes autonómicos.

No obstante, adelantó que una exigencia básica es que resultará "absolutamente imposible apoyar Gobiernos de quien ni siquiera quiere sentarse a dialogar con Vox", en referencia a los partidos que lideran Pablo Casado y Albert Rivera.

Sostuvo que "no será difícil llegar a acuerdos" con Vox tras el 26-M si PP y Ciudadanos se sientan a negociar, pero advirtió de que no aceptarán el "trágala" de dar sus votos sin que ni siquiera les escuchen, puesto que sus votantes necesitan "respeto".

LLAMADA A CASADO

Por este motivo, adelantó que si se forman Gobiernos con presencia de PP y Ciudadanos, exigirán negociar con ambas formaciones políticas y no sólo con los populares, como sucedió en Andalucía. A este respecto, apuntó que no ve repetible la modalidad de pacto de Andalucía, porque están viendo que es muy difícil que el Ejecutivo autonómico cumpla lo pactado con Vox, como lo referido a la memoria histórica o el control de la inmigración ilegal.

Por este motivo, avisó a PP y Ciudadanos de que "si no hay diálogo será imposible que haya alternativas políticas a la izquierda". Añadió que tampoco podrá haber este cambio en las instituciones si se "humilla" y se pretende "ningunear" a los votantes de Vox, algo que entiende que se haría si se les reclama apoyar investiduras sin ni siquiera negociar con ellos.

Abascal explicó que ya ha tenido un primer contacto telefónico con Casado, aunque sólo ha sido una primera toma de contacto. Fuentes de Vox indicaron que esta conversación fue breve y a iniciativa del propio Abascal.

En todo caso, el líder de Vox insistió en que no apoyarán candidatos ni Gobiernos que no se hayan negociado con ellos y no descartó que en algunas instituciones comience a gobernar un candidato de izquierda, tras lo cual pueda producirse una moción de censura ya iniciada la legislatura.

(SERVIMEDIA)

29-MAY-19

NBC