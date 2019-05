Aznar defiende "el orden liberal" frente a los "nuevos totalitarismos" que desafían la democracia

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES José María Aznar defendió este martes "el orden liberal" frente a "las tendencias al orden, los populismos, los nuevos autoritarismos y totalitarismos que otra vez desafían nuestras democracias".

Aznar hizo estas reflexiones en la presentación del libro 'La OTAN en el diseño de la política exterior de los gobiernos de UCD. El papel de Javier Rupérez', dos días después de la celebración de las elecciones europeas, autonómicas y municipales de este 26 de mayo, sobre las que no opinó cuando fue preguntado por los periodistas antes de participar en este evento.

Aplaudió la publicación de este "oportuno" libro cuando se conmemora el 70 aniversario de la Alianza Atlántica y recuerda que España entró en la OTAN con el respaldo mayoritario de las Cortes. "La UCD entendió que lo mejor para nuestro país era ocupar una posición coherente con nuestra historia después de cuatro décadas de aislamiento", expuso.

Consideró que esta obra es necesaria porque puede contribuir al debate sobre la crisis actual de las relaciones transatlánticas: "Si queremos repararlas, que están seriamente dañadas en este momento, hay que dar ya los primeros pasos en esa dirección, recuperar los valores" de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo, la tolerancia y la igualdad.

El expresidente del Gobierno defendió que todos estos valores son fundamentales en "el orden liberal" para atajar los desafíos existentes por "las tendencias al desorden", los populismos y también "los nuevos autoritarismos y totalitarismos que otra vez desafían nuestras democracias".

Incidió en este punto en que hay que empezar por revitalizar las instituciones que han sido "la piedra angular" del mundo Atlántico que establecieron la base legal y legitimadora del orden liberal al que se refirió en varios momentos. También habló de introducir "cambios importantes" desde el convencimiento de que la Alianza Atlántica ha de transformase "en algo más grande".

Opinó que el mundo occidental ya no puede definirse como un concepto geográfico, sino como "una comunidad de valores compartidos y acciones conjuntas". Señaló aquí que fortalecer lazos con Reino Unido será "fundamental" después de que ocurra "el error del 'Brexit'" y también a intensificar relaciones con India, Colombia o China.

En palabras de Aznar, la OTAN ha funcionado estos 70 años y ha protegido nuestros sistemas políticos y libertades, pero "necesita adaptarse al nuevo entorno geopolítico" y para eso requiere "liderazgo estadounidense, una Europa más fuerte y una visión común".

No obstante, Aznar indicó que "con [Donald] Trump en la Casa Blanca y una Europa debilitada por los populismos y la crisis de la inmigración no será fácil". "Europa tiene que hacer más, pero los EEUU no deben hacer menos en la OTAN", aseveró.

"La Alianza Atlántica no es solo la suma de sus miembros, es mucho más; no solo uno Presupuesto, que también", advirtió, para remachar diciendo que se trata "de un gran acuerdo político, histórico, vital para la estabilidad, seguridad y prosperidad del mundo", como fue "vital para derrotar al comunismo y será vital para derrotar a los nuevos adversarios y enemigos del orden liberal".

