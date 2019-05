Martes, 28 de mayo de 2019 11.00 a.m. EST

PUERTO RICO HURACANES - San Juan - La Asociación de Manejadores de Emergencias y Profesionales de Seguridad de Puerto Rico y varias asociaciones del sector privado presentan sus esfuerzos ante el próximo inicio de la temporada de huracanes.

TOY STORY - Emeryville (CA) - Con la cuarta película de "Toy Story" ya muy cerca de estrenarse, el director Josh Cooley y los productores Jonas Rivera y Mark Nielsen defendieron lo especial que es el universo animado de estas exitosas cintas y aseguraron que "los juguetes" son como "los primeros amigos de los niños".

(foto)

TEXAS INMIGRACIÓN - Los Ángeles - En la frontera sur de Texas, el escritor Luis Cásares encontró el lugar perfecto para desarrollar su nueva novela "Where we come from" (De donde venimos), una historia que busca humanizar a todos los afectados por la inmigración, tanto los extranjeros como los nacidos en tierras estadounidenses.

