Discapacidad. inserta empleo participa en la ix edición del congreso mentes brillantes

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, participa en la IX edición del congreso Mentes Brillantes, que, bajo el título '21 Mentes Brillantes – 21 Minutos– 21 Mujeres', se celebra este martes y miércoles en el Teatro Alcázar de Madrid. En su novena edición presenta un programa multidisciplinar protagonizado solo por mujeres destacadas en sus respectivos ámbitos profesionales, que defenderán en 21 minutos, tiempo en el que el cerebro presta la máxima atención, las mejores ideas para cambiar el mundo.

El planteamiento de esta edición es visibilizar referentes femeninos que ayuden a acabar con los estereotipos a los que se enfrenta la mujer día a día para avanzar hacia una sociedad mejor y en línea con las propuestas de la ONU, que ponen de relieve la necesidad de potenciar la implicación de la mujer, especialmente, en el ámbito de las ciencias o la investigación.

Por ello, los referentes son necesarios como potenciador de la incorporación de la mujer en el ámbito de las ciencias, la investigación y el emprendimiento, y 'Mentes Brillantes' ha seleccionado un amplio elenco que tratará temas relacionados con diferentes disciplinas científicas, creativas, filosóficas e incluso relacionadas con la cocina, entre otros temas.

El congreso, moderado por Cristina Martín, contará con la participación de Ágatha Ruiz de la Prada, Gloria Lomana, Ana Peláez, Espido Freire, Beatriz Prieto, Marieta del Rivero, Úrsula Calvo, Beatriz Magro, Loida Primo, Patricia Ramírez, Daniela Rodríguez, Luisa Orlando, María Marte, Rosa Menéndez, Susana Voces, Flor de Esteban, Sarah Harmon, Carme Artigas e Isabel Aguilera.

Fundación ONCE e Inserta Empleo llevaron este martes la discapacidad al congreso de la mano de Ana Peláez, alta comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional del Grupo Social ONCE y vicepresidenta de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), quien dictó una ponencia titulada 'Las mujeres y las niñas con discapacidad, una realidad invisible y oculta'.

Peláez subrayó la falta de visibilidad que tienen en la sociedad actual las mujeres y niñas con discapacidad, "una población olvidada que en España supera los 2,5 millones de personas". "Nuestros derechos se vulneran y acallan y no encontramos espacios para defenderlos. Además, tanto las políticas de discapacidad como las de igualdad de género e infancia no nos tienen en cuenta", aseguró.

En su opinión, para que esta situación cambie, es necesario "avanzar en el pleno desarrollo de las mujeres y niñas con discapacidad, garantizar que ocupen su sitio y que no se haga nada para las mujeres y niñas con discapacidad sin las mujeres y niñas con discapacidad".

Organizado por el grupo de comunicación TPI e impulsado por Fundación ONCE-Inserta Empleo y El Corte Inglés con la colaboración de Thinking Heads, Merbauto Mercedes, Proyect-Art, CEIM, Dircom, y Kom Vida, el congreso está estructurado en cinco bloques temáticos repartidos en tres sesiones.

Este martes por la mañana arrancó con Cultura y Sociedad y Management y continuará por la tarde con Emprendimiento, para acabar el miércoles con Ciencia y Tecnología y Liderazgo.

La presencia de Inserta en Mentes Brillantes se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil (POEJ) y el de Inclusión Social y Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA)

28-MAY-19

MJR/caa