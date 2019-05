Juicio procés. el tribunal rechaza el careo entre pérez de los cobos y ferrán lópez

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El tribunal que juzga a los líderes del 1-O ha decidido rechazar el careo entre el comisario de los Mossos d'Esquadra Ferran López y el coordinador del dispositivo policial que tenía encargada la tarea de evitar el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional, el teniente coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Esa prueba había sido solicitada por la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn, que había apreciado versiones opuestas entre ambos.

El presidente de la sala, Manuel Marchena, indicó que las "contradicciones" entre esos testigos también se habían producido en los testimonios de otros muchos de los centenares que han declarado y lo rechazó.

En la sesión de este martes, el tribunal ha ordenado las pruebas documentales y ha decidido sobre la pertinencia de las solicitadas tanto por las acusaciones como por las defensas. La sala, dijo el presidente, ha querido que su decisión "se ajuste a las exigencias del Tribunal de Estrasburgo", lo que justifica los pormenorizado de esta parte del juicio, en la que todos han tenido oportunidad de solicitar la exhibición de las pruebas documentales una por una.

Marchena comenzó indicando que algunos documentos no mencionados por la Fiscalía en la sesión de ayer no implican que renunciara a su revisión. Para ello, la renuncia debería ser "expresa". A continuación dio cuenta de las pruebas documentales que serán excluidas y que, por tanto, no tendrán valor a la hora de dictar sentencia.

Como criterio general, el tribunal no admitirá ningún informe que exprese valoración sobre los documentos o hechos que sirvan como prueba, pero sí los acontecimientos concretos o los "documentos desnudos".

Así, rechazó los informes de la Guardia Civil sobre llamamientos públicos realizados por el exvicepresidente Oriol Junqueras, el relacionado con el contenido de la agenda 'Moleskine', de la que sí se valorará su transcripción; los que tienen que ver con las figuras políticas que participaron en las concentraciones del 20-S, o los relativos a los escraches sufridos por la Guardia Civil.

El tribunal también rechazó el informe sobre el documento 'Enfocats', considerado la hoja de ruta del independentismo, pero incorpora el análisis de su contenido. También han sido rechazadas las noticias aparecidas en medios de comunicación sobre el buque 'Moby Dada' en el que se alojaban las Fuerzas de Seguridad desplazadas a Cataluña y todos los informes policiales que supongan una valoración de los hechos o documentos sometidos al tribunal, entre ellos los relativos a la actuación de los CDR.

