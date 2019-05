26-m. aguado insiste en que "solo" negociará el gobierno de madrid con el pp y no con vox

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, insistió este martes en que "solo" negociará un acuerdo de gobierno regional con el PP y no con Vox, a pesar de que los escaños de ese partido serían esenciales para alcanzar la mayoría absoluta.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Aguado insistió en su compromiso, reiterado durante la campaña electoral, de negociar con el PP porque "a día de hoy es el partido con el que tenemos que tratar de entendernos".

Su idea es sentarse en los próximos días con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y con su equipo, y "ojalá que lleguemos a un acuerdo y que nadie bloquee la investidura".

Preguntado por Vox, Aguado precisó que tiene "profundo respeto" por todos los partidos y por sus votantes, pero su compromiso es "tender la mano al PP" para poner en marcha un gobierno regional. "Es con ellos con los que me voy a sentar y firmar un programa de gobierno" que sea suficientemente atractivo, añadió, "como para que ningún otro partido tenga razones para votar en contra". Si lo hace, será ese partido el que lo tenga que explicar a sus votantes.

De forma más clara aseguró que no tiene "ningún problema en hablar con todos", pero el acuerdo de gobierno lo negociará "solo" con el PP, y en el Ejecutivo que él quiere conformar "solo habrá miembros del PP y de Ciudadanos", no de Vox.

Aguado aseguró que no se siente presionado por las advertencias de diferentes dirigentes europeos para no pactar con la ultraderecha, y cargó contra Pedro Sánchez por tener como "socio preferente" a Podemos y a los separatistas y ahora "rasgarse las vestiduras" al ver que no va a gobernar en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital.

