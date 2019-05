Juicio procés. el tribunal resolverá mañana las impugnaciones de las pruebas documentales

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El tribunal que juzga a los líderes de 1-O dará a conocer mañana su resolución sobre las impugnaciones hechas por acusaciones y defensas sobre las pruebas documentales propuestas por cada uno de ellos. Una vez resueltas, los magistrados procederán a analizar los documentos, vídeos y grabaciones que hayan resultado admitidos.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha establecido esta tarde que inmediatamente después de que concluya la prueba documental, las partes deberán elevar a definitivas sus conclusiones provisionales y exponer las modificaciones que introduzcan por escrito.

En la sesión de la tarde, las defensas han expuesto el listado de pruebas documentales que proponen. Muchas de ellas son vídeos con los que pretenden demostrar que hubo brutalidad policial en la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante la jornada del referéndum.

a Fiscalía ha decidido no oponerse a la exhibición de los videos solicitados por las defensas. No se han expresado así la Abogacía del Estado y la acusación popular, representada por Vox, que lo consideran innecesario. La fiscal Consuelo Madrigal indicó: "No impugnamos ninguna de las pruebas solicitadas por las defensas. Pero esto se tiene que entender en que confiamos en que el Tribunal Supremo no considere aquellos que no tengan valor documental y no hayan venido acompañados de un testigo para explicar la prueba".

