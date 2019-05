26-m. casado proclama que el pp "ya ha iniciado la remontada" y "ha vuelto" para "muchas décadas"

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, proclamó esta noche que su partido "ya ha iniciado la remontada" y "ha vuelto" para "muchos años, muchas décadas y para seguir recuperando la ilusión de un país que nos necesita más que nunca".

Pasada la 1.00 de la madrugada, Casado salió al escenario instalado en la puerta de Génova para celebrar que el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la candidata a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, podrán gobernar.

Sus apuestas más personales podrán llegar al poder 'in extremis' y unos centenares de militantes acudieron a celebrarlo con los protagonistas de la noche. "Mañana empieza todo. El PP ya ha iniciado la remontada", trasladó exultante Casado, recibido con gritos de presidente.

"Hemos vuelto para recuperar los municipios, las autonomías, para liderar a nuestro país en las instituciones comunitarias y lo vamos a hacer, además, empezando en el kilómetro cero", trasladó tras lograr recuperar el Ayuntamiento de Madrid, la 'joya de la Corona'.

ILUSIÓN

Un "viva España" se coló entre el público y el líder del PP lo hizo suyo, para después asegurar que "hay PP para muchos años, para muchas décadas y para seguir recuperando la ilusión de un país que nos necesita más que nunca" tras los resultados de estas elecciones.

Tras constatar que la suma entre PP, Ciudadanos y Vox da para que Almeida logre "una de las ciudades más importantes del continente europeo yd e todo el mundo", se dirigió a Ayuso para celebrar que en la región madrileña siga tras 24 años un proyecto con el que bajar impuestos, defender la educación en libertad y "la mejor sanidad" de España.

"Con Isabel y José Luis vamos a empezar lo que ya dijimos aunque algunos nos querían dar por amortizados y no lo van a conseguir", prosiguió, antes de celebrar que los españoles hayan decidido votar "al original" y unir esfuerzos en torno "al único partido de centroderecha en España".

Remarcó que "por mucho que intenten cantar al karaoke" sus grandes éxitos y "se disfracen del PP", solo hay un PP y "éste es el único". "No somos una pompa de jabón que cuando pasa el ruido, cuando pasa la pólvora y ese deslumbrante color se queda en nada", aseveró, defendiendo así que el suyo es "el gran partido de España".

NUEVO PP

"Este es el nuevo PP, orgulloso de lo hecho pero sobre todo con ambición de futuro de mejorar lo que haya que mejorar y de consolidar lo que los españoles nos han pedido consolidar!", enfatizó Casado, para quien su proyecto tiene "la mejor idea" de España y ésta pasa por un país plural pero unido, constitucional y abierto al mundo frente a populistas y nacionalistas.

Prometió a todos los españoles asumir la "responsabilidad" que los electores han encomendado a su partido desde mañana mismo. Para ello, Casado ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional este lunes a las 13.00 horas con el objetivo de trazar la línea de actuación para "recuperar el Gobierno".

Es más, valoró que al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se le va a hacer "muy cuesta arriba esta legislatura" si consigue formar Gobierno. "Aquellos que decían que querían suplantarnos ya han visto que aquí hay PP para muchos años, para muchas décadas y para seguir recuperando la ilusión de un país que nos necesita más que nunca", agregó.

Finalizó su discurso mostrándose orgulloso de presidir un partido que "en las peores circunstancias se levanta y sale a ganar, gobernar y a servir a los españoles". "¡Viva el PP y viva España!", remachó el presidente de los populares.

"CAMBIO NECESARIO"

Almeida fue el primero en compartir su alegría con los simpatizantes congregados en la puerta del PP y prometió que liderará "el cambio necesario" en la capital. También indicó a Casado que La Moncloa se gana precisamente desde esta plaza que los populares lograrán recuperar acordando con Cs y Vox.

Por su parte, Ayuso prometió esta noche "no defraudar" y trabajar a partir de mañana para "entenderse" con Cs y Vox y poder gobernar y seguir defendiendo desde esta Administración "la libertad", que es "lo más importante que tiene el hombre". "Con trabajo y tesón todo se consigue en esta vida", subrayó.

Prometió hablar con los demás partidos, con todos aquellos que no quieren que las izquierdas provoquen retrocesos. "Gracias a todos los madrileños que se han dado cuenta de que no hay nada más preciado que la libertad y por eso han confiado en todas estas opciones políticas que a partir de mañana nos vamos a entender para seguir defendiendo lo más importante que tiene el hombre: la libertad", expuso, y remató diciendo que "no vamos a defraudar".

La cabeza de lista a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, aseguró que desde su candidatura defenderán "España en Europa" y se erigirán en "freno de populismos y nacionalismos". "Me llevo a 12 fantásticos que vamos a llevar siempre a España en el corazón", arguyó.

DE LOS NERVIOS AL ALIVIO

Para el PP ha sido especialmente importante conseguir hasta el número 12 de la candidatura, puesto en el que va Leopoldo López, padre del líder opositor venezolano. Los populares cumplieron aquí sus expectativas y se mostraron seguros desde el principio de la noche.

Distintas sensaciones transmitían los populares en cuanto a las elecciones autonómicas y municipales, aunque poco a poco fueron respirando más aliviados hasta constatar que se mantenía poder territorial aunque tenga que ser con pactos con Cs y Vox.

Además, por esta vía los populares recuperaron Zaragoza, Oviedo, Cáceres, Albacete y Madrid, este último enclave "definitivo", según las fuentes consultadas por Servimedia, para que Casado pueda vender una victoria tras el 26-M.

Así, los cargos consultados celebran que se hayan "salvado los muebles" gracias a los alcaldes y la implantación territorial aunque "no era nada fácil". "¡Vaya noche nos han dado!", reconocían al finalizar la jornada quienes al principio admitían que "pintaban bastos".

(SERVIMEDIA)

27-MAY-19

MFN/gja