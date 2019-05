26-m. el pp ve "todo abierto" pero confía en "mejorar" a costa de los "dolidos" con vox

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular admite que "todo está abierto" de cara a las elecciones europeas, autonómicas y municipales de este 26 de mayo, aunque confía en "mejorar" el resultado de las generales del 28-A por la "vuelta a casa" de los "dolidos" con Vox, tras percibir que su voto ha sido "inútil" en los comicios en los que los populares se desplomaron en las urnas y el socialista Pedro Sánchez revalidó mandato en La Moncloa.

Así lo transmiten a Servimedia distintos dirigentes populares después de una recta final de campaña en la que se ha intentado movilizar al electorado denunciando "pactos ocultos" entre PSOE y ERC para que el líder socialista, Pedro Sánchez, logre ser investido presidente del Gobierno de nuevo.

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, se ha afanado en explicar durante las últimas dos semanas los efectos de la dispersión del voto del centroderecha y la derecha, advirtiendo de que solo podrá haber "un contrapeso" a un PSOE que es "el caballo de Troya del independentismo" con un PP en alza que logre poder territorial en la cita con las urnas del 26-M.

Además, el líder de los populares se ha mostrado convencido de que "hay partido" que jugar el 26-M y se ha dirigido a quienes confiaron en Ciudadanos y Vox para decirles que "no tienen ninguna razón" para no respaldar otra vez al PP, prometiéndoles que estarán "cómodos" de nuevo en "la casa común del centroderecha".

"BACHES"

En privado, cargos del PP consultados por Servimedia reconocen que "no hay nada seguro" y hablan de un escenario repleto de "curvas y baches". Les cuesta esconder su inquietud porque está "todo abierto" incluso en feudos tradicionales del PP como la Comunidad de Madrid, Murcia (donde gobiernan desde hace 24 años) o Castilla y León (con 32 años de gestión popular).

Aun así, la mayoría transmite que obtendrán ahora un "mejor" resultado a costa de los "defraudados o decepcionados" con Vox y sostienen que la derrota no será tal sin el 'sorpasso' de Ciudadanos. En Génova aseguran que están "despegados" de Cs y defienden que son la "verdadera alternativa" al PSOE con implantación y estructura territorial.

Para la cúpula del PP, este escenario es de "remontada" si se tiene en cuenta que el 28-A el partido cosechó su peor resultado al caer a los 66 diputados y dejar por el camino más de 3,5 millones de votos. Aun así, desde las estructuras territoriales comentan a esta agencia que temen a un "PSOE fuerte" con el espaldarazo de las generales y lo que esperan es que a la hora de la verdad la izquierda esté "menos movilizada".

Tras el batacazo electoral, en Génova analizaron que casi 9 de cada 10 votantes de Vox provenían del PP y ahora fían buena parte del resultado a que retornen al "partido original". "Pinta a que Vox se desinfla", pronostican desde la bancada popular, aunque otras voces consultadas por Servimedia cuestionan que ese votante vuelva al PP porque "no tiene alicientes" para ello y el primer análisis postelectoral el 28-A fue ubicar en "la ultraderecha" al partido de Santiago Abascal.

PACTOS PSOE-CS

Fuentes de la cúpula del PP se reafirman en la tesis de que "ya está volviendo voto de Vox", aunque no se aventuran a cuantificarlo. Reflexionan en paralelo que "todo está en un puño" porque la suma no solo depende del PP, sino de lo que suban o bajen sus competidores directos y, sobre todo, de que cuadren los números entre Cs y el PSOE y establezcan alianzas con las que ganar poder territorial.

En todo caso, desde la dirección del PP destacan que "ya han ganado en 500 ayuntamientos" en los que no se presentan Cs y Vox y esperan que "no vaya tan mal" como en 2015, cuando ganaron en muchos municipios y no gobernaron. Ahora "cuentan las personas y los candidatos", remarcan desde el PP, y arguyen que esto les da puntos y se los quita a Cs y Vox, con quienes tendrán que pactar si se da "la tormenta perfecta" que les permita gobernar con acuerdos.

Pase lo que pase el 26-M, la actual cúpula se aferra al "mandato" que Casado recibió para cuatro años tras imponerse en las primarias del PP y dicen que los cuchillos, de haberlos, serán "de plástico". Apuntan también a la responsabilidad de los propios barones y alcaldables que están ahora en campaña y se reafirman en que "en realidad esto es un maratón y la carrera acaba de empezar" para Casado, que lleva 10 meses al frente del PP.

"Estamos pagando el impuesto de sucesiones", transmiten fuera de micro desde Génova y reclaman "tiempo" para "recomponer" su proyecto, como dicen que lo tuvieron en el pasado José María Aznar y Mariano Rajoy. Sin embargo, otros sectores del PP señalan que "la tregua" es hasta el 26-M y deslizan que estaría "cuestionado" el liderazgo de Casado con otro derrumbe sin paliativos en las urnas.

