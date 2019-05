Rivera alerta de que no votar a cs es "dar un cheque en blanco" al psoe y podemos

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cerró campaña este viernes alertando de que no votar el próximo domingo o no hacerlo a su partido puede implicar "dar un cheque en blanco" al Gobierno que formarán el PSOE y Podemos porque solo su formación puede ser el contrapeso y defender la igualdad y la libertad.

Rivera cerró campaña en un parque madrileño junto a los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; la candidata a la Alcaldía de la capital, Begoña Villacís; y al cabeza de lista al Parlamento Europeo, Luis Garicano.

Subrayó que Ciudadanos es "el partido de la igualdad sin apellidos", de la igualdad entre hombres y mujeres, entre todos los españoles, entre territorios, entre modelos de familias, pero alertó de que la igualdad impuesta, sin libertad para elegir, es "insoportable", y por eso Ciudadanos es también el partido de la libertad.

Cargó contra quienes rechazan donaciones al sistema de sanidad y alertó de que "ningún político sectario puede jugar con la sanidad de nadie". "Eso es lo que nos viene", dijo, si el PSOE y Podemos gobiernan en comunidades autónomas y ayuntamientos.

Rivera puso su reciente visita al pueblo natal del histórico dirigente de ETA Josu Ternera como muestra de que Ciudadanos es también "el partido de los valientes", de los que van a cualquier municipio "con la cabea bien alta" a homenajear a las víctimas del terrrismo por mucho que otros toquen pitos, sirenas o las cacerolas, "por no decir otra cosa".

En un momento de su intervención denunció también la "humillación" de los independentistas catalanes al conjunto de los españoles en la sesión constitutiva del Congreso, el pasado martes, y en un lapsus se refirió al Parlamento de Cataluña. "Es que Batet se parece a Forcadell y me he confundido", explicó, comparando así a la presidenta de la Cámara Baja con la que era presidenta del Parlamento de Cataluña cuando se aprobó la declaración de independencia. "A nosotros no nos dejaba hablar pero a sus socios les dejaba hacer el show", denunció.

Rivera pidió a los votantes que cuando acudan a las urnas el próximo domingo recuerden que en España van a gobernar el PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y la única forma de frenar sus medidas es con gobiernos autonómicos y municipales liderados por Ciudadanos. "Somos el antídoto", aseguró, el "dique de contención" en defensa de la libertad y la igualdad.

Pidió además votar a Ciudadanos "por dignidad", para hacer frente a quienes gritan, insultan, boicotean homenajes a las víctimas de ETA o "tiran lejía por donde pasas". Si Ciudadanos no es fuerte en las instituciones, alertó, escenas como la del martes en el Congreso se verán "cada día".

24-MAY-19

