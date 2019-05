Madrid. isabel serra urge a gabilondo a aclarar antes del 26 de mayo si pactará o no con cs

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La candidata de Podemos-IU-Madrid en Píe a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, urgió este viernes al candidato socialista, Ángel Gabilondo, a que aclare antes del 26 de mayo si acordará o no con Ciudadanos un posible gobierno si ello es posible sumando los votos de ambas formaciones.

Serra explicó en una entrevista en Servimedia que Gabilondo "no es claro" en relación a este asunto porque ella le ha preguntado en numerosos debates sin conseguir una respuesta clara.

En este sentido, dijo que podría dirigirse a los votantes socialistas para aclararles que "vuestro voto no va a ir nunca para un gobierno con Cs, pero él no quiere decirlo antes del 26 de mayo porque quiere dejar esa puerta abierta porque no sabe qué va a pasar si hubiera un gobierno de Unidas Podemos con el PSOE en el Estado".

Añadió que Gabilondo no es claro porque tampoco sabe "si va a haber más o menos presiones por parte de ls barones de su partido para que haya un acuerdo con Cs". Consideró que "quien quiere ser claro lo es y, desde luego, Gabilondo no lo está siendo" y añadió que "otra cosa es que diga que querría acuerdos con Cs, pero como le han dicho que no". Por todo ello, pidió a Gabilondo que "sea claro" y le recordó que los votantes del PSOE, después del 28 de abril, le han dicho a Pedro Sánchez que "con Rivera no".

GOBIERNO CONJUNTO

Por otro lado, manifestó que apuesta, si suman más diputados las izquierdas que las derechas, por un "gobierno a tres", integrado por el PSOE, Más Madrid y Podemos.

Serra indicó que los ciudadanos votaron en las pasadas elecciones generales "pluralidad" y agregó que "eso se tiene que ver representado en los gobiernos". Tras asumir que el candidato más votado de la izquierda será Gabilondo, defendió la entrada de Podemos en el gobierno porque "habrá más garantías de poner en marcha proyectos".

"Creemos que si no entramos en ese gobierno, tenemos menos garantías", insistió Serra, que abogó por un acuerdo programático que aborde "una reforma fiscal para que la mayoría de los trabajadores no paguen lo que no pagan los millonarios, revertir las privatizaciones de los servicios públicos y medidas para para garantizar el derecho a la vivienda".

