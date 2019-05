26-m. casado asegura a los exvotantes del pp que se sentirán "cómodos volviendo a su casa"

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, se dirigió este viernes a los votantes que dejaron de confiar en su formación y recalaron en otras opciones como Ciudadanos y Vox para decirles que "no tienen ninguna razón para no votar al PP" y asegurarles que "se van a sentir cómodos volviendo a su casa".

Así se pronunció en una entrevista en Cope recogida por Servimedia en el último día de la campaña para las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo, momento que aprovechó para pedir que se aglutine el voto en torno al PP, "el partido mayor del centroderecha", para que la izquierda no siga ganando elecciones.

"Nuestro único enemigo es la abstención y el adversario Pedro Sánchez", expuso Casado, solicitando así a los electores que vayan a votar para no tener a Sánchez "por partida doble durante cuatro años" tras el 26-M. "Votar es gratis pero sale carísimo", recalcó el líder nacional de los populares.

Pidió así no dar "pista libre" o "patente de corso" al secretario general de los socialistas y a sus supuestos socios, después de que en Podemos estén "pidiéndole ya ministerios" en el nuevo Gobierno. "No me gustaría ver a Pablo Iglesias en un ministerio económico", sentenció el presidente del PP.

También admitió que parecía "lógico" que en el PP abanderasen en la pasada campaña un "discurso firme" en materia de unidad nacional, defensa de la familia, bajada de impuestos o seguridad cuando "nuestra mayor vía de agua fue hacia Vox". No obstante, a continuación defendió que el PP "no se ha movido de sitio".

El problema, en palabras de Casado, es que "hay partidos que imitan al PP y cuya obsesión es intentar 'sorpassar' al PP". "Esa división en el voto y la estrategia de confrontación de partidos que queríamos sacar a Sánchez fue negativa", avisó, y consideró que "muchos votantes lo han visto así" tras las elecciones generales.

Defendió en este punto que el PP "sigue siendo la casa común del centroderecha" y que los votantes que se fueron a otras opciones o se quedaron en casa "no tienen ninguna razón para no votar al PP" ahora. "Visto que yendo divididos a las urnas ha ganado la izquierda, estoy convencido de que se van a sentir cómodos volviendo a su casa", remachó.

