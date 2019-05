26-m. borrell carga contra los comunes y dice que la barcelona de colau es "fum, fum, fum"

BARCELONA, 23 (SERVIMEDIA)

El todavía ministro de Asuntos Exteriores y número 1 de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, cargó este jueves contra los comunes y apuntó que el proyecto de "la Barcelona de la alcaldesa Ada Colau es fum, fum, fum" (humo en catalán).

Ante más de un millar de personas que se dieron cita en la Fabra i Coats de Barcelona, el candidato socialista insistió en que los convergentes se han vuelto ahora "independentistas" y por eso hay que hacer alcalde a Jaume Collboni.

Acto seguido, el candidato del PSC defendió su proyecto frente al de Colau y al de Ernest Maragall (ERC), porque "ni por activa ni por pasiva Barcelona será independentistas". "Procès o progres (proceso independentista o progreso, en catalán)" será lo que se dirima el 26-M, dijo, porque Colau "no ha hecho nada" y porque "entre Barcelona y los independentistas, siempre elige a los independentistas".

En su breve intervención, Borrell se dirigió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien dijo que "nunca te agradeceré bastante que me hayas dado la oportunidad de conocer mejor el mundo" siendo ministro de Exteriores.

Ese mundo que ahora conoce mejor, dijo, es un "mundo de gigantes" al que uno no se puede enfrentar solo y eso lo van a experimentar pronto los británicos, si encuentran la salida, bromeó. "Tenemos que estar más juntos porque solos no vamos a pintar nada en el mundo, y quiero una Europa renovada, social, que intervenga en la vida de la gente", manifestó.

En este sentido, dio las gracias a Sánchez por "el impulso que le has dado al socialismo en Europa", lo que le ha hecho convertirse en "el líder y referencia del socialismo europeo", de lo que alertó en tono de broma a Frans Timmermans, a quien dijo que tome nota.

Frans Timmermans, candidato socialdemócrata a la Presidencia de la Comisión Europa, reivindicó que la "política es para el diálogo" y remarcó que "fuera del marco legal y del Estado de Derecho no hay democracia, no hay solución a nada".

El exvicepresidente de la Comisión aseguró que en la cita con las urnas está la "oportunidad" de asegurarse de que "los enemigos de Europa no pasarán". Pidió el voto para los socialistas, porque defendemos la igualdad, la justicia social la tenemos como bandera, y porque vamos a decir que miramos el futuro y no al pasado".

En castellano, Timmermans sostuvo que "no vamos a dejar que ganen" esos "partidos nostálgicos", sino que hay que votar "de nuevo" para que ganen los socialistas a esa "derecha en Europa", como pasó en España.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en una intervención íntegra en catalán, abrió el acto y destacó que "nosotros no generamos problemas. Convivencia, diálogo, solución, esa es la fuerza de los socialistas".

Por su parte, la 'número dos' del PSC y candidata a la reelección en la Alcaldía de L'Hospitalet, Núria Marín, habló en nombre de todos los alcaldes socialistas para reivindicar que se sienten "muy orgullosos" de lo realizado y trasladó a los 'alcaldes del cambio' que "no nos venga a dar ninguna lección".

Marín reivindicó que los alcaldes socialistas tienen "ciudades dignas, modernas, sostenibles" y ellos fueron los que "dijimos que no" al referéndum del 1-O. "Estamos trabajando por la convivencia y la unión, para no separar a nadie", por eso "ni ponemos ni quitamos lazos, escuchamos y no enfrentamos a los vecinos".

