Elizo no descarta que la mesa del congreso "asuma que no es competente" y vuelva a preguntar al supremo

La vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, la parlamentaria de Unidas Podemos Gloria Elizo, sugirió este jueves a la salida del Fórum Europa "no descartar que la propia Mesa (de la Cámara Baja) asuma que no es competente para tomar la decisión que le ha mandatado el Supremo" sobre la suspensión de los electos presos y, por ello, "no descartaría volver a preguntar" al Alto Tribunal.

Elizo, que acudió a esta tribuna organizada por Nueva Economía Fórum para escuchar la intervención de la candidata de Unidas Podemos a las elecciones europeas, María Eugenia Rodríguez Palop, tuvo que responder a la salida del evento a los periodistas sobre el nuevo escrito del Supremo en el que insiste a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en que corresponde a la Mesa de la Cámara decidir sobre los cuatro diputados electos independentistas que están en prisión preventiva por el juicio del proceso catalán de octubre de 2017.

"La respuesta del Tribunal Supremo hay que verla. Si no responde adecuadamente a unas condiciones, no descartaría volver a preguntar al Supremo en algún extremo", respondió inicialmente. Tras insistir en su tesis de que "la suspensión de cargos públicos es una decisión tan importante que no se puede tomar a la ligera", aconsejó "no descartar que la propia Mesa asuma que no es competente para tomar la decisión que le ha mandatado el Supremo".

Ésta será, pues, la posición de los dos miembros de Unidas Podemos (ella y el secretario primero, Gerardo Pisarello) defiendan en la reunión de la Mesa, primera en la legislatura, que se celebra este mediodía a las 12.30 horas. Elizo descartó que el órgano rector del Congreso vaya a tomar una decisión concreta sobre los diputados presos: "Descartamos absolutamente, por lo menos por mi parte, cualquier decisión que pretenda decidir de forma urgente cualquier cosa que tenga que ver con la situación de unos representantes públicos".

Elizo también avanzó que Unidas Podemos apoyará la prórroga del plazo para la constitución de los grupos parlamentarios, solicitada precisamente por la controversia en cuanto a la situación de esos cuatro diputados de ERC y Junts. "No vamos a poner ningún impedimento para que las decisiones que tenga que tomar la Mesa se hagan en los plazos oportunos. Si hay una petición expresa, y así la hay en el orden del día, de prorrogar el plazo para formar los grupos parlamentarios, estaremos a favor. No queremos apretar en circunstancias que pueden ser de importancia en un proceso como en el que nos encontramos ahora".

