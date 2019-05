26-m. almeida pide a carmena que deje vivir tranquilos a los mayores y no toque sus centros

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidió este miércoles a la primera edil de la capital, Manuela Carmena, que deje a los mayores tranquilos y no toque sus centros, ya que "funcionan muy bien".

Así lo indicó Almeida tras su visita al centro San Vicente Paúl, ubicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo. El candidato popular señaló allí que éste es uno de los centros de servicios de atención social "más importantes" que tiene la ciudad de Madrid y "fue una de las grandes obras realizadas por el Gobierno del PP".

El represetante popular señaló que siempre han defendido que la política social "no puede ser la política de pancartas o de las palabras huecas y vacías de contenidos, sino la política de los hechos y de las personas". "Eso es lo que ejemplifica perfectamente este centro de salud, que atiende a 28.000 personas aproximadamente cada año, que tiene centro de atención a la infancia, centro de atención a las familias y que, fundamentalmente, su actividad se orienta hacia las personas mayores y sobre todo hacia aquellas que se encuentran en situaciones de soledad no deseada".

Por eso, recordó que han lanzado la propuesta del 'Samur de los mayores', que "pretende paliar ese tipo de situaciones y prevenirlas, o esas pulseras que van a ser complementarias del servicio de Teleasistencia, mediante la cual los mayores van a estar controlados a tiempo real sin necesidad de que, si sufren algún tipo de percance o algún tipo de accidente o incidencia física, tengan que apretar un botón".

OPOSICIÓN "RADICAL"

Almeida destacó que eso son políticas sociales. "Las políticas que siempre hemos llevado a cabo desde el PP, las políticas que ejecutaban el presupuesto y las políticas que creaban centros de mayores", aifrmó.

Sobre este tema, comentó que este miércoles si ha sabido que Carmena pretende modificar "sustancialmente" el régimen de los centros de mayores de la ciudad de Madrid, que "ha abandonado sistemáticamente en los últimos cuatro años" y pretende llamarlos centros socio culturales para las personas mayores, o que pretende suprimir las juntas directivas de los centros de mayores, algo a lo que desde el PP se oponen "radical y frontalmente".

"Nos parece que tienen que crearse nuevos centros de mayores, mejorar los ya existentes, ampliarlos cuando sea necesario, dotarles de todas las actividades que sean necesarias y dejar sencillamente a los mayores que vivan, no tratando de decirles cómo tienen que vivir o lo que tienen que hacer", remarcó el candidato popular.

En este sentido, aseguró que los mayores "son los primeros que saben lo que tienen que hacer, que quieren acudir a los centros de mayores, saben que quieren tener sus servicios y quieren cafeterías que durante mucho tiempo han estado cerradas y que son fundamentales para que puedan comer".

Por ello, pidió a la izquierda "que no toque los centros de mayores y no toque lo que funciona, que no les cree más problemas a los madrileños". Además, demandó que asuma que la red de servicios sociales que dejó el PP era "ejemplar y muy eficiente". Por tanto, "que trate de no hacer ninguna acción que perjudique esta red", solicitó Almeida.

22-MAY-19

