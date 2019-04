28-a. villegas (cs) descarta apoyar a sánchez aunque la suma evitara unas segundas elecciones

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, rechazó este martes expresamente la posibilidad de apoyar una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno incluso en el caso de que la suma entre ambos partidos fuera la única opción para evitar una repetición de las elecciones generales.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Villegas aseguró que "en ningún caso" apoyarán a Sánchez sea cual sea la aritmética parlamentaria, y que "en ningún caso" el voto a Ciudadanos servirá "por activa ni por pasiva" para que Sánchez vuelva a ser presidente, incluso aunque esa suma fuera la única opción para poder iniciar la legislatura.

Villegas explicó además que el PSOE no ha hecho en los últimos tiempos ningún intento de establecer comunicación con Ciudadanos. Solo hubo una entrevista entre él y el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, antes de la constitución del Parlamento de Andalucía, en la que aquel planteó la posibilidad de establecer un canar de comunicación "por si en algún momento hacía falta hablar de algo". Quedaron en que ese canal podría ser entre ellos dos pero desde entonces "no se volvió a utilizar" y no ha habido ninguna propuesta más por parte del PSOE. "Si la hubiera habido la hubiéramos rechazado", reconoció, "pero es que ni la ha habido".

El dirigente de Ciudadanos subrayó que la decisión de no apoyar a Sánchez tras las próximas elecciones fue "unánime" en la dirección y cree que también lo es entre afiliados y votantes por el "rechazo" que genera la figura del presidente del Gobierno.

En su opinión, lo que ha hecho Sánchez pactando con Podemos y "cediendo" ante los independentistas, y su pretensión de repetir los mismos acuerdos es en sí mismo "tan grave" que "no hace fata exagerar", como cree que está haciendo el presidente del PP, Pablo Casado.

Villegas considera "complicado" que los votos que las encuestas otorgan a Vox se traduzcan en escaños tras las elecciones, y que "está por ver" el peso específico que esa formación tendrá en el Congreso de los Diputados. En todo caso, aseguró que no condicionaría la acción de un gobierno de coalición entre Ciudadanos y el PP, como no lo está haciendo en Andalucía.

Sobre el deseo de Manuel Valls de mayor contundencia frente a Vox, Villegas precisó que es el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona pero es independiente y "tiene derecho a tener su tono respecto a todas las cuestiones", aunque en el fondo hay acuerdo.

Villegas cargó contra Casado por proponer ahora recentralizar competencias cuando los gobiernos del PP no han sido capaces de ejercer las competencias que ya tiene el Estado y que, en su opinión, son suficientes para corregir las desigualdades que las décadas de acuerdos con los nacionalistas han generado. A modo de ejemplo, señaló la inspección educativa o la tarjeta sanitaria.

09-ABR-19

