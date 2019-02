Cataluña. el pp asegura que no se sentará en la mesa de partidos "mientras no haya legalidad"

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, aseguró este miércoles que su partido no se sentará en una mesa de diálogo con los partidos independentistas ni habrá ningún acuerdo con ellos, como intenta promover el Gobierno de España, "mientras no haya legalidad y lealtad a las instituciones españoles".

Así lo señaló en una entrevista concedida a Servimedia, en la que aseguró que su partido podrá dialogar, pero exigió primero que se cumpla con la ley. "Tendría una lectura muy negativa para el resto de España e incluso para Europa", remarcó.

En relación a la figura del "relator" por la que apuesta el Gobierno de Pedro Sánchez, Bou lamentó que "nos han puesto en igualdad al Estado de Derecho y a los rebeldes". A partir de ahí, "es difícil entender algo más, a no ser que haya cuestiones políticas espurias por parte del presidente".

Ante esta actitud, el candidato popular a la Alcaldía de Barcelona lamentó que la gran mayoría de los catalanes "nos sentimos vendidos", porque "el concepto que tienen de esa mesa es que (los independentistas) representan a todos los catalanes y eso no es así, porque la mayoría no queremos estar en esa mesa porque somos catalanes pero no nacionalistas".

En este sentido, Bou indicó que el separatismo "no ha hecho más que perjudicar al crecimiento y la convivencia entre catalanes", porque ahora los catalanes "estamos divididos y, en algunos momentos, enfrentados". Además, lamentó que están "vendidos" y "no pintamos nada" y "no nos escuchan", porque "están por conseguir una República catalana".

Bou reiteró que "no tiene lógica" la figura del mediador y criticó que Sánchez trate de resistir y aguantar cualquier envite aunque deteriore la imagen de nación. "Hay unos enemigos de la nación que están en la Generalitat y se habla y se pacta con ellos, porque están soportados por ellos en el Gobierno".

A este respecto, comentó que los catalanes ven esta situación con "malos ojos". "Los catalanes se ven arrastrados a pensar que España es cautivo de gente que no quiere estar en España", lamentó.

MEDIADOR

Ante la posibilidad de que sea alguien del PNV el encargado de hacer que "mediador", comentó que un partido nacionalista "no puede mediar". "Sabemos que la ideología nacionalista, lo que pretende es ser nación y no pararán hasta ser nación, buscando tener una base social muy ancha".

Sobre si será un "mediador" constitucionalista, Bou reiteró que un Estado de Derecho y un Gobierno de España "no puede de ninguna manera hablar con esta gente que está en rebeldía, que quiere que Barcelona sea la capital de una República, que desobedece sentencias del Supremo, que hacen lo que les da la real gana, e incluso están abriendo embajadas que se cerraron".

Por ello, "no es posible, en esta situación de deslealtad hablar con ellos, porque lo que haríamos sería acrecentar ese problema". "Damos alas a una gente que lo que tiene que hacer es deponer esta situación, volver a la senda de la Constitución, de la legalidad, y después ya haremos camino", aseguró.

El candidato popular afirmó que "ahora estoy totalmente en contra, y el PP también, que no se puede hablar en estas condiciones". En este sentido, añadió que "de ninguna manera nos podemos poner en la mesa con gente que no ha aceptado la legalidad de la A a la Z".

