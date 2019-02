Cataluña. borrell advierte de que se suspenderá la "terapia del ibuprofeno" si se intentan imponer "condiciones imposibles"

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, advirtió este martes de que la "terapia del ibuprofeno" que el Gobierno está intentando prescribir en Cataluña se suspenderá si los independentistas pretenden imponer "condiciones imposibles", como el reconocimiento del derecho de autodeterminación o la liberación de los líderes políticos encarcelados.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en respuesta a la senadora del PP Luisa Fernanda Rudi sobre si mantiene su posición cuando dijo que "reconozco el poco éxito de la política de ibuprofeno en Cataluña".

El ministro reconoció que el iburprofeno tiene efectos más rápidos en el cuerpo humano que en el ámbito político. No obstante, apuntó que es necesario "intentar dialogar sobre los problemas que tenemos con quienes los plantean con el fin de encontrar soluciones en el marco de la Constitución".

Esto le sirvió para dejar claro que el Gobierno "no hará ninguna concesión fuera del marco de la Constitución". Reconoció que por el momento el diálogo "no ha dado los resultados esperados" y adelantó que se tendrá que "dar por terminado" cuando deje de dar resultados, dejando claro que "no ha llegado ese momento, teniendo en cuenta que hay antinflamatorios que tardan más tiempo en actuar".

A pesar de ello, avanzó que la "terapia del ibuprofeno" que el Gobierno está intentando prescribir en Cataluña se suspenderá si los independentistas pretenden imponer "condiciones imposibles", como el el reconocimiento del derecho de autodeterminación o la liberación de los líderes políticos encarcelados.

Por su parte, Rudi constató que los objetivos del Gobierno y de la Generalitat son "divergentes", al proponer autogobierno el primero y autodeterminación el segundo, y se preguntó "qué ofrecerá el Gobierno para intentar alcanzar un acuerdo con los independentistas".

