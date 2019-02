Casado pide que españa lidere un 'plan marshall' para venezuela

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El presidente del PP, Pablo Casado, reclamó este martes que España lidere "una actuación internacional para la reconstrucción económica de Venezuela", una especie de 'Plan Marshall' para que el país salga de lo que entiende como "mala gestión del bolivarianismo".

Lo hizo en una visita a Segovia en la que celebró que ayer, "por fin", 12 días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociera a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. "Como siempre, sólo acierta cuando rectifica, y lo hace tarde y mal", sintetizó.

A la vez, Casado dijo que le "da vergüenza" que España, a diferencia de Canadá y algunos países europeos e ibreroamericanos, no forme parte del Grupo de Lima que está tramitando envíos de ayuda humanitaria al país y pretende llevar a Nicolás Maduro al Tribunal Penal Internacional.

Para compensar esa ausencia, Casado propuso una especie de 'Plan Marshall' con inversiones de distintos países que permita "un futuro de prosperidad" a Venezuela pese a "la mala gestión del bolivarianismo". Para el presidente del PP, España debe "estar liderando a esos países porque nadie mejor que nosotros para saber cómo puede salir del chavismo".

Casado también se refirió a las detenciones, asesinatos y allanamiento de la casa de Guaidó que según sus informaciones están teniendo lugar en Venezuela por orden del régimen bolivariano.

Además, recriminó a Sánchez "no comprometerse con la defensa de la democracia, quizá porque les debe demasiado a sus socios de Unidos Podemos" o porque los socialistas "siguen viendo con buenos ojos a los sátrapas", y no haber exigido antes la convocatoria de elecciones porque el propio presidente español no fue elegido en las urnas.

