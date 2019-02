Venezuela. rivera pide "cerrar el círculo" diplomático para que maduro "se rinda" y permita la transición

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este lunes "cerrar el círculo" diplomático sobre Venezuela para que Nicolás Maduro "se rinda" y permita una transición democrática liderada por Juan Guaidó.

En rueda de prensa, Rivera celebró la "rectificación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al reconocer a Guaidó como presidente encargado de guiar esa transición tal y como reclamaba "la inmensa mayoría" de los pueblos venezolano y español, que son quienes han "obligado" a tomar esa decisión.

Considera que ahora la pelota está en el tejado de Maduro para asumir su "cruda" realidad, pero "esperanzadora" para Venezuela y acabar con la tiranía, con la violación de derechos humanos y con el hambre en su país. Los movimientos que hay incluso dentro del régimen le llevan a mostrarse convencido de que no hay otra opción y de que, además, es un "aviso a navegantes" para tiranos y dictadores del mundo, que sepan que "los vigilamos" y que la comunidad internacional "no lo permite todo".

Rivera cree que ahora toca "apoyar a Guaidó en todo lo que necesite" y seguir cerrando el círculo diplomático para que Maduro no pueda ni pretenda "alargar" el régimen generando un conflicto sino que "se rinda y se entregue" y permita lo que quiere el pueblo venezolano: "urnas".

Recordó que hay abierto un proceso contra Maduro en la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos, un trámite penal que "va más allá" de la transición política, que debe estar protagonizada ahora por Guaidó con el apoyo de la comunidad internacional para, entre otras cosas, abrir un canal humanitario inmediato.

A pesar de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rivera cree que la intervención militar "no está encima de la mesa" y además "no tiene mucho sentido en este momento", cuando lo importante es no dejar espacio diplomático a Maduro para "forzar su marcha" y para que Guaidó pueda convocar esas elecciones.

Rivera aseguró que Sánchez no ha hablado con él en ningún momento para trasladarle las decisiones a tomar sobre Venezuela, a pesar de ser "un asunto de Estado", y lo achaca a la "línea errónea" trazada hace meses de no hablar con su partido para ningún asunto importante, tampoco Cataluña o los Presupuestos.

