Pepu hernández se compromete a seguir en la oposición si no es alcalde

El ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández se comprometió este domingo a seguir en la oposición si no sale elegido alcalde de Madrid en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.

"Me gustaría ganar, ser alcalde, pero si no lo consigo mi compromiso es el de ayudar en toda la legislatura", dijo durante su primer acto desde que se conoció que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo elegía como candidato del PSOE para Madrid.

Pero Hernández tiene que pasar por un proceso de primarias y a los militantes del PSOE de Madrid dedicó sus primeras palabras y las últimas en la presentación de su candidatura.

"En ocasiones me he planteado afiliarme al PSOE", reconoció, y afirmó que aunque no tiene carné es "socialista de corazón y pensamiento".

03-FEB-19

