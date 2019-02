Cataluña. carmena tilda de "inaceptable" que el gobierno pidiese a la fiscalía la retirada los cargos a los encarcelados del 'procés'

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

La alcaldesa de Madrid y jurista, Manuela Carmena, afirmó este viernes que el Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, no puede pedir "de ninguna manera que a la Fiscalía que retire los cargos a los encarcelados del 'procés' porque "sería inaceptable".

Así lo indicó en Antena 3, coincidiendo con el traslado de los presos a Madrid, después de que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, señalase, como condición para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el Gobierno debía pedir a la Fiscalía la retirada de los cargos a los detenidos.

Carmena recordó que la división "clarísima" entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, impone que de "ninguna manera, el ejecutivo puede tener ninguna incidencia en el poder judicial". Por tanto, la persona que dice esto, en alusión a Torrent, "no tiene ningún conocimiento sobre lo que está diciendo".

En este sentido, apuntó que cada una de las personas que está en las instituciones debe respetar mucho las instituciones, porque "hay que cuidar la democracia y la democracia se cuida respetando las instituciones"

JUICIO JUSTO

Preguntada por qué espera del juicio, Carmena indicó que hasta que no se ven las pruebas, hasta que no se ve la justificación de las acusaciones, hasta que no se ve la fortaleza de las defensas, "nunca uno puede hacer un pronóstico, porque sería injusto e ilegal, además de ir contra la esencia de la Justicia".

Sobre este tema, añadió que la Justicia es un proceso en el que cada uno manifiesta las alegaciones que tiene sobre lo que se le acusa y confió en que "será un juicio justo".

