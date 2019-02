Madrid. carmena confía en que la capital no viva "en el eje de las tres derechas" como andalucía

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, señaló este viernes que la impresión que tiene ante las elecciones municipales de mayo es que "Madrid no quiere vivir en el eje de las tres derechas que se ha planteado en Andalucía".

Así lo indicó durante una entrevista en Antena 3, después de que varias encuestas sitúen a Carmena como la más votada, pero remarquen que la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, saldría alcaldesa si consigue los apoyos de Vox y PP, como ha sucedido recientemente con los pactos entre las tres formaciones en Andalucía.

La regidora señaló que no le "pega" ver a Madrid en el marco del pacto que se ha hecho en Andalucía con Vox, PP, y Cs "unidos como las tres derechas". En este sentido, remarcó que "la capital no es así", porque Madrid "es abierto, se reconocen los derechos y hay solidaridad", por lo que "no veo que Madrid haga como Andalucía".

Carmena aseguró que no sabe de encuestas ni de sondeos, pero comentó que la democracia es "estupenda", por lo que, "lo que diga la democracia y las urnas, lo aceptaremos".

