Madrid. causapié anuncia que no se presentará a las primarias del psoe-m y evita posicionarse sobre los candidatos a la alcaldía

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, anunció este jueves que no se presentará a las primarias de las que saldrá el candidato del partido a la alcaldía de Madrid y evitó posicionarse entre Pepu Hernández y Manuel de la Rocha.

Así se manifestó este jueves Causapié ante los periodistas, tras ser preguntada por las candidaturas del PSOE-M para los próximos comicios electorales de mayo. "No voy a presentarme a las primarias para ser candidata al Ayuntamiento de Madrid", aseguró la portavoz socialista en el Consistorio.

"En este momento hay personas que pueden ser excelentes candidatos para el ayuntamiento", afirmó. "Ni siquiera doy un paso atrás porque nunca lo di hacia adelante", apuntó la portavoz socialista.

Sobre las candidaturas de Hernández y de la Rocha Causapié manifestó que se va a "mantener al margen". "No quiero decantarme por uno o por otro, porque creo que no me corresponde en este momento, es positivo quedarme al margen de esta campaña", explicó la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. "Decidiré en su momento en qué listas me presento" y "por supuesto votaré como militante".

Respecto a la implicación de Pedro Sánchez en la candidatura del exselecionador de baloncesto Pepu Hernández, Causapié indicó que "tiene derecho a defender o apoyar al candidato que considere oportuno". "Lo importante para el PSOE de Madrid es celebrar primarias", agregó.

Además, Causapié, preguntada por la posibilidad de integrarse en el proyecto de Manuela Carmena, Más Madrid, aseguró que cree "profundamente" en que "el partido que representa a la izquierda, la mejor izquierda de España y de Europa, es el PSOE", por lo que "sin duda seguiré militando en el partido socialista", concluyó.

En último lugar, la portavoz socialista manifestó que no está "decepcionada", sino "contenta y orgullosa del trabajo realizado", porque "muchos de los proyectos en la ciudad han salido gracias al partido socialista". Asimismo, Causapié destacó que se siente "apoyada" en su trabajo, "tanto desde Ferraz como desde el partido socialista de Madrid, sobre todo por la militancia".

