Ana botín y jesús calleja, nuevos 'embajadores' de la españa global

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el presentador y aventurero Jesús Calleja, han prestado su imagen a 'This is the real Spain', el vídeo promovido por la Secretaría de Estado de la España Global y el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación que tiene como objetivo destacar a España como uno de los países "más modernos y abiertos del mundo".

La Marca España emitió un comunicado en el que destacó que progresivamente se irán sumando a esta iniciativa distintas personalidades del mundo del ámbito de la política, la empresa, la cultura y la ciencia.

Entre las personalidades que aparecen en el vídeo destacan el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; el comisario europeo Pierre Moscovici; el secretario general de la ONU, António Guterres; el director de orquesta Daniel Barenboim; la directora general de Google para España y Portugal, Fuencisla Clemares; el periodista Iñaki Gabilondo; la bióloga molecular María Blasco; el chef José Andrés; la directora de cine Isabel Coixet; la soprano Ainhoa Arteta; la bailaora Sara Baras; y el actor Richard Gere.

El vídeo, realizado por el creativo Manuel Cavanilles y subtitulado al inglés, "busca difundir entre la opinión pública nacional e internacional cómo es España en realidad, más allá de tópicos y discursos interesados y tergiversados que buscan dañar la reputación de nuestro país".

Ana Botín señala en la proyección que "la Constitución española nos ha dado el marco adecuado para encauzar el periodo más largo de libertades, desarrollo social y prosperidad económica de nuestra historia".

Esta iniciativa se suma a la estrategia impulsada por la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, que defiende una imagen del país "ajustada a la realidad que hemos sido capaces de conformar en estos cuarenta años de democracia bajo el cobijo del marco constitucional del que logramos dotarnos entre todos tras el periodo de oscuridad de la dictadura".

