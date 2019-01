Aguado apunta a un psoe "en caída libre" en madrid y a un podemos "pegándose entre familias"

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, apuntó este jueves en el marco del 'Fórum Europa' que el PSOE en Madrid está "en caída libre" a pesar de la apuesta por Pepu Hernández para la Alcaldía y consideró que la situación Podemos, "pegándose entre familias", evidencia que "no son capaces de gobernarse a sí mismos".

Así lo manifestó en declaraciones a los medios antes de participar en el citado desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde valoró que en Podemos están "estallando las costuras" por su "falta de estructura y su falta de proyecto".

Criticó que en la formación morada se dediquen a "garantizar los sillones de los suyos, pero no el de los ciudadanos". Consideró, además, que estar "pegándose entre familias" de un mismo partido conduce a que no ofrezcan un proyecto de futuro para el país. "Si no son capaces de gobernarse a sí mismos, no serán capaces de gobernar ninguna comunidad", sentenció.

Con respecto a la apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por Pepu Hernández para competir por la Alcaldía de Madrid, indicó que el PSOE está en una situación "muy delicada" en la Comunidad de Madrid, incluso "en caída libre", y que esto es algo que "no lo remonta ni Pepu".

