El líder de podemos en aragón: "nadie puede pensar un espacio ganador sin carmena y errejón"

El secretario general de Podemos en Aragón, Nacho Escartín, afirmó este miércoles que "nadie puede pensar en un espacio del cambio ganador en Madrid sin contar con Manuela Carmena e Íñigo Errejón", aunque no entró a elucidar si ha de haber una única candidatura o varias, "con tal de que cooperen".

Escartín hizo estas declaraciones a Onda Cero en un momento en que salió de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos que está debatiendo esta cuestión; un encuentro que definió como "un punto de inflexión" pero tras el que reconoció que "hace falta que en las próximas semanas encajen todas las piezas del puzzle", porque "sería ún desastre" que "el tripartito de Aznar llegara a gobiernos autonómicos y ayuntamientos".

"Nadie puede pensar un espacio del cambio ganador en Madrid sin contar con Carmena y Errejón. Eso todo el mundo lo reconoce", afirmó cuando se le preguntó al respecto. "Ahora falta ver cuál es la mejor fórmula para presentarse", admitió, reconociendo que algunos piensan que es mejor una única candidatura y otros que puede haber varias con diferentes propuestas y que eso no tiene por qué ser negativo, "con tal de que cooperen". "Yo en Madrid no me voy a meter", despejó, pero sí afirmó que en Aragón él concurrirá como candidato de Podemos en candidatura única con IU, Equo y Zaragoza en Común.

30-ENE-19

