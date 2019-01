Venezuela. borrell dice que la "única salida" pasa por "elecciones presidenciales" bajo supervisión internacional y participación de "toda" la oposición

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, subrayó este miércoles que la "única salida" a la crisis que actualmente se vive en Venezuela pasa por la convocatoria de "elecciones presidenciales" que han de llevarse a término con las "debidas garantías", bajo supervisión internacional, con la participación "en igualdad de condiciones" de "todos los líderes opositores" y con la observación de un Consejo Nacional Electoral que cuente con una "presencia equilibrada" de todos los actores políticos presentes en el país caribeño.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, en la que analizó la crisis que se vive en Venezuela después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamase "presidente encargado" y la reacción del Gobierno español, que junto con Francia, Alemania y Reino Unido ha dado un ultimátum al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que expirará el domingo para que convoque elecciones, antes de reconocer a Guaidó como presidente legítimo del país caribeño.

El ministro dijo que actualmente se asiste en Venezuela a "un nuevo escenario" generado por la conclusión del primer mandato presidencial de Nicolás Maduro, lo que le permitió explicar que hasta el pasado 10 de enero la UE, y con ella España, reconocía las elecciones que llevaron a éste al poder, si bien dejó claro que desde ese día desconoció el resultado de los comicios del 20 de mayo de 2018 por no ser "justas, libres y creíbles".

Afirmó que tras la autoproclamación de Guaidó el país caribeño atraviesa una "gravísima crisis política, económica, social y humanitaria" que tiene incidencia directa sobre el conjunto de América Latina y que se refleja en un "éxodo migratorio" que la ONU cifró el pasado mes de noviembre en tres millones de personas.

Ante esta situación, consideró que la "única salida sostenible" a la crisis venezolana pasa por la "vía política, pacífica y democrática", que se ha de concretar en la convocatoria de "elecciones presidenciales" que han de producirse con las "debidas garantías", bajo supervisión internacional, con la participación "en igualdad de condiciones" de "todos los líderes opositores" y con la observación de un Consejo Nacional Electoral que cuente con una "presencia equilibrada" de todos los actores políticos presentes en el país caribeño.

Las palabras de Borrell se produjeron después de que Nicolás Maduro se aviniese a negociar con la oposición de su país una convocatoria adelantada de las elecciones legislativas, rechazando rotundamente convocar elecciones presidenciales como le reclaman los principales países de la UE antes de reconocer a Guadió como presidente legítimo de Venezuela.

El ministro dejó claro que las elecciones en el país caribeños deben celebrarse "conforme al ordenamiento interno" venezolano y respetando los "estándares internacionales" estipulados para las elecciones democráticas. Aclaró que España no desea un "cambio de régimen" en Venezuela, sino que los venezolans "elijan a sus representantes", "retornen a la estabilidad" y "recuperen la prosperidad".

Defendió que el Gobierno español ha realizado múltiples llamados a las autoridades venezolanas para que encuentren una salida a la crisis, lo que, lamentó Borrell, le ha valido "no poca incomprensión y algunas críticas". No obstante, aseveró que "hemos hecho lo que teníamos que hacer", como se pone de manifiesto en el apoyo que Guaidó ha formulado al ultimátum de ocho días fijado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Explicó que mañana los ministros de Exteriores de la UE abordarán en Bucarest (Rumanía) la situación en Venezuela y se zafó de las críticas de PP y Cs al Gobierno arguyendo que en ningún momento éste "ha mantenido bajo percusión" a Maduro ni le ha proporcionado "oxígeno".

Recordó que la crisis en Venezuela afecta a 200.000 españoles residentes en ese país para reclamar al resto de grupos que aparten de este asunto "concurrencias partidistas y partidarias".

Incidió en que las "prioridades" del Gobierno ante este "escenario enormemente volátil" pasan por "seguir trabajando para encontrar una salida electoral concertadamente con nuestros socios comunitarios y latinoamericanos", por la concreción de un grupo de contacto en el que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, "ha invertido numerosos esfuerzos" y en la "diferenciación" respecto de EEUU.

Respecto de este país, afirmó que no comparte que "todas las opciones estén sobre la mesa" y manifestó que se trabajará para que "no se produzca una salida militar". "No todas las soluciones están sobre la mesa", advirtió.

Llamó a "no hacer seguidismo de nadie" y a trabajar en coordinación con los países europeos y latinoamericanos, al tiempo que aventuró que España "seguirá liderando en nuestra medida y con nuestros recursos" una salida democrática a la crisis venezolana.

Por último, explicó que Exteriores está trabajando para atender las necesidades de la colonia española en Venezuela y con las comunidades autónomas con más personas residiendo en ese país (Asturias, Canarias y Galicia) y aclaró que el director general de Migraciones se ha desplazado a suelo venezolano para reunirse con dicha colectividad y la administración venezolana.

Puntualizó que su departamento a realizado un "esfuerzo presupuestario" para adquirir nuevas oficinas para el Consulado General de España en Caracas y que la embajada española en Venezuela ha puesto en marcha una unidad de crisis sobre el terreno y que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha destinado tres millones de euros en ayuda humanitaria para los españoles residentes en el país caribeño y para la "diáspora" de venezolanos que han huido de su país. "Seguiremos trabajando para el retorno a la democracia en Venezuela", remachó.

