Dirigentes de podemos se conjuran para llegar a un acuerdo sobre la relación con errejón

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

Diversos dirigentes de Podemos se conjuraron este miércoles a la entrada del Consejo Ciudadano Estatal para resolver en él las disensiones provocadas tras abandonar Íñigo Errejón la candidatura de Unidos Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid y pasar a la de la plataforma 'Más Madrid' que amadrina Manuela Carmena

Por parte de la dirección estatal del partido, la secretaria de Acción Institucional y vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, llamó a discutir "con responsabilidad" para "llegar a un acuerdo", y la coportavoz del Consejo de Coordinación Noelia Vera, a contar "con todos los compañeros, debatir mucho y buscar soluciones".

Del bando errejonista, la diputada de la Comunidad de Madrid y afín a Íñigo Errejón Clara Serra, señaló que "hay que demostrar mucha voluntad de entendernos, de llegar a acuerdos", desde la premisa de que "lo que sea mejor para los madrileños tiene que ser lo mejor para Podemos". Además, justificó la ausencia de Errejón recordando que "se le pidió explícitamente que no viniera" y que él mismo "ha entendido que es la mejor manera de no interferir en el debate".

Por su parte, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, no errejonista pero anfitrión de la reunión de líderes autonómicos de la que salió la Declaración de Toledo llamando a "cooperar y no competir", quiso precisar que ese mensaje no se lanzó "a nadie en particular" sino a todo el partido.

Además, relativizó el mensaje de Pablo Iglesias en Facebook previo al Consejo Ciudadano apuntando que "lo que diga el secretario general hay que tenerlo en cuenta, pero el debate lo vamos a hacer aquí", en una "oportunidad perfecta para debatir desde el criterio político de oportunidad, cara a cara" y teniendo en cuenta que en mayo hay "unas elecciones muy importantes y hay que estar a la altura". Igualmente, acotó que "lo que tenga que pasar en Madrid lo tienen que decidir los compañeros de Madrid", porque cada autonomía tiene "capacidad de decidir y de consultar a nuestros inscritos y nuestros órganos".

El del País Vasco, Lander Martínez, que también estuvo en esa Declaración de Toledo y de la que destacó su "línea clara de cooperación", apuntó que "todas las situaciones son recuperables y remontables", y que el Consejo es el órgano democrático competente para resolver cualquier conflicto.

El de Castilla y León, Pablo Fernández, que no estuvo en la Declaración, coincidió en que "hoy debemos dar solución" en el Consejo Ciudadano, que es " un espacio de debate, reflexión y análisis para, desde la cordialidad, calma y tranquilidad, dar respuestas al problema con la premisa irrenunciable del mandato de los inscritos"; una referencia ésta última a que los militantes de Podemos ya aprobaron concurrir a las elecciones autonómicas en coalición con IU.

Finalmente, el diputado andaluz Ángel Cañamero abogó también por "salir con un discurso unitario" dentro de que es "normal" que en Podemos haya "muchas sensibildades", y subrayó que "la gente quiere unidad" y "aquí cabe todo el mundo" y "tenemos que tratar de integrar a todo el mundo".

(SERVIMEDIA)

30-ENE-19

KRT/gja