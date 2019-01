Discapacidad. expansión y la fundación once abordan en zaragoza las claves del empleo y la diversidad

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El diario Expansión organizó este miércoles en Zaragoza, junto con el Foro Inserta Responsable de Fundación ONCE e Inserta Empleo, la segunda de las jornadas del Ciclo Empleo y diversidad, claves para ganar en competitividad.

Los asistentes a la jornada, que se desarrolló en el Hotel Ilunion Romareda de Zaragoza, representaban a más de 80 empresas y fueron recibidos por Álvaro Cardemil, delegado de Unidad Editorial en Aragón; junto a Virginia Carcedo, directora general de Inserta Empleo, y Lorena Basols, directora regional de Inserta en Aragón, La Rioja y Navarra.

El objetivo del encuentro ha sido potenciar el liderazgo empresarial a través de la inclusión de trabajadores con discapacidad. La bienvenida corrió a cargo, en primer lugar, de Carcedo, quien destacó que la labor de Inserta reside "en formar a personas emponderadas para entrar en las empresas con las mismas posibilidades que el resto". Asimismo, indicó que "el talento diverso genera riqueza".

Le siguió la intervención de la directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), Ana Vázquez, que quiso poner en valor "a las empresas que dan una oportunidad laboral a personas con discapacidad" y recordó que "las plantillas diversas dan mejor respuesta a clientes y proveedores, en un mundo cada vez más globalizado y diverso". A este respecto, destacó que en Aragón la contratación de personas con discapacidad ha aumentado un 93% en 10 años.

Sobre el liderazgo en los equipos diversos versó la ponencia de Luis Galindo, escritor y conferenciante. En ella, Galindo hizo hincapié en el punto de vista inspiracional que encarna la discapacidad y su aportación a la competitividad.

"Estar y trabajar con gente diferente nos hace mejores", destacó el ponente, si bien "estamos en la prehistoria de lo que debería ser una empresa emocionalmente madura".

Tras esta intervención tuvo lugar un cara a cara moderado por el periodista Marcos Español donde intervinieron Carmelo Jiménez Bozal, director de Recursos Humanos de FCC Medio Ambiente en Aragón, y la deportista paralímpica aragonesa Teresa Perales.

Jiménez puso el acento en el valor que aporta la diversidad para las compañías: "No he encontrado a ninguna persona con discapacidad que no lleve en el ADN la ilusión", aseveró. Asimismo, profundizó en la relación que ha tenido FCC Medio Ambiente con Inserta Empleo con el fin de nutrir a la empresa de los trabajadores idóneos para cada puesto.

Por su parte, Teresa Perales, que con 26 medallas en los Juegos Paralímpicos es la deportista española más laureada, aportó su visión de la competitividad y cómo ésta se maximiza en las personas con discapacidad, las que "tenemos grabada la necesidad de dar el máximo". Además, mostró su parecer frente a los prejuicios, "que son ideas que alguien muy vago pone encima de la mesa".

El cierre de la jornada corrió a cargo de Lorena Basols, directora regional de Inserta en Aragón, La Rioja y Navarra, que mostró a los empresarios asistentes el modo de trabajar de su organización y cómo pueden verse beneficiados a la hora de buscar perfiles laborales para sus compañías.

La primera de estas jornadas tuvo lugar en Madrid el pasado mes de diciembre y a lo largo de los próximos meses se desarrollarán un total de 15 conferencias en toda España. El ciclo de jornadas Empleo y diversidad, claves para ganar en competitividad, se enmarca en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) que desarrolla Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

