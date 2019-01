Iglesias llama "aliado" a errejón pero dice que escindir podemos es encumbrar a la derecha

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, anunció este miércoles que se conectará al Consejo Ciudadano Estatal por teléfono por su baja de paternidad y subrayó que Íñigo Errejón no es un traidor sino un aliado, pero a la vez advirtió de que dividir Unidos Podemos y crear "una izquierda amable" escindida es "condición de posibilidad" para dar el poder a la derecha.

Ante la imposibilidad de dar su tradicional discurso en abierto, Iglesias publicó un largo texto en su perfil de Facebook a una hora del comienzo de la reunión del Consejo Ciudadano que abordará cómo concurrir a las elecciones autonómicas de Madrid y cómo relacionarse con la plataforma 'Más Madrid' de Errejón y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

"Hoy no podré asistir a la reunión de nuestro Consejo Ciudadano Estatal. Me conectaré por teléfono en la medida en que las tareas que conlleva mi permiso de paternidad me lo permitan, como hizo Irene (Montero)en el último Consejo. Sin embargo, quiero hacer algunas consideraciones sobre la situación política general y sobre nuestra situación como fuerza política", comienza su alocución. Errejón tampoco acudirá, como le había pedido implícitamente la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.

Tras unas consideraciones de política internacional y europea, el líder de Podemos advierte de que "los trillizos reaccionarios", como ha dado en llamar el partido al PP, Ciudadanos y Vox, "quieren destruir el bloque de la moción de censura" e "impedir que ese bloque se convierta en un gobierno de coalición entre Unidos Podemos y el Partido Socialista".

Para ello, interpreta, necesitan "destruir Unidos Podemos", la coalición entre Podemos e IU, y "lo que algunos analistas llaman una izquierda amable escindida de Podemos". Con todo, y aun afeando la forma en que Errejón se pasó a candidato de 'Más Madrid', reconoce que el planteamiento es "legítimo".

A partir de ahí, reflexiona: "Iñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos. La indignación ante la falta de respeto a nuestros espacios colectivos es natural y lógica, pero debemos afrontar la situación con madurez y responsabilidad".

Así, pidiendo un debate sosegado que se extienda a "los círculos", las bases del partido, sobre contenido programático y la relación con IU, Iglesias admite que "debe hablarse también con otros actores de la sociedad civil y por supuesto con el partido de Íñigo y Manuela. Pero para llegar a ese punto Podemos necesita tener un debate propio sin que se le pretenda imponer tragar con platos precocinados".

Sobre Carmena, finaliza que "no es lo que fue pero representa lo más útil que hay para impedir que la derecha reconquiste el poder municipal en Madrid", lo que justifica que Podemos haya decidido no presentarse a las elecciones municipales

