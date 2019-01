Cataluña. villegas critica que junts per catalunya "persiste en la ilegalidad" instando a investir a puigdemont

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, criticó este miércoles que Junts per Catalunya "persiste en la ilegalidad" al instar a ERC y la CUP a "restituir" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el aniversario de la investidura que no pudo darse en 2018.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Villegas constató que los diputados de JxC "nunca se han escondido" y "siempre han dicho que el presidente legítimo era Puigdemont", y su mismo sucesor, Quim Torra, "no asume el marco de las leyes democráticas e insisten en no reconocer las sentencias de los tribunales.

Por tanto, Villegas no ve extraño que ahora, con el vídeo de conmemoración del aniversario de la investidura que no llegó a producirse, "siguen insistiendo en investir como presidente al fugado". "No nos sorprende", dijo el 'número dos' del primer partido de Cataluña, pero sólo para desembocar en el mensaje habitual de Ciudadanos: "Nos preocupa que el futuro del Gobierno, de Pedro Sánchez, depende de sus conversaciones con este tipo de dirigentes que no respetan la ley".

