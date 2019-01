Cataluña. calvo pide "no utilizar" cataluña con "ningún fin" que no sea política de estado

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidió este miércoles en el Fórum Europa que la cuestión política de Cataluña no tenga "ningún fin" que no sea política de Estado porque ante "esta crisis no hay otra alternativa que ley y diálogo", después de años en los que se "olvidó el diálogo".

Así lo trasladó en este acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que consideró que, ante este asunto, hay "algo tan simple y tan necesario como no utilizar Cataluña con ningún fin que no tenga la nobleza de la política de Estado para que este país puede dedicar sus energías y sus esfuerzos a los problemas reales de todos los españoles, incluidos los catalanes".

Ello le llevó a recordar que cuando el PSOE estaba en la oposición apostó por la "lealtad para atravesar una crisis importante como la que vivió nuestro país" en 2017, cuando se requirió la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esa situación, dijo, "por fortuna" se solventó con un balance que debe hacernos sentir "orgullosos".

Calvo, que puso en valor los meses de gobierno socialista y la capacidad de acuerdos que lograr para que salgan adelantes sus medidas mediantes reales decretos leyes, recurrió al refranero español: "obras son amores y con Cataluña valen las obras".

En este sentido, señaló que el objetivo en el Gobierno es "trabajo" y "hechos" porque, aunque "nos esforzarnos en la difusión de las palabras, son hechos los que van a salvar a nuestro país", frente a esos "demonios viejos que se visten de ropajes nuevos". Además, indicó que la cuestión de Cataluña "ni es de ahora, ni se resolverá con facilidad", sino que "requerirá de mucha madurez por parte de todos".

En este mensaje a Partido Popular y Ciudadanos, Calvo les instó a que aclaren "qué parte" de la Constitución les gusta y "la que no" porque para la cuestión catalana, la "claman como suya" mientras luego la "incumplen constante". Así respondió cuando se le preguntó por el traslado de las competencias de prisiones al País Vasco. Calvo defendió que se trata de un cumplimiento de la legalidad porque se trata de "transferencias" que aparecen en el Estatuto de Guernica.

Respecto al juicio del 'procès' se limitó a remarcar que el Ejecutivo es "respetuoso" con la Justicia y asegura que ésta actuará con la "normalidad impecable" de siempre, y aunque a que reconoció que este caso "tiene una dimensión política", se desarrollarán "sin ningún tipo de excepcionalidad".

ANDALUCÍA

Respecto a Andalucía, mostró su respeto por el presidente "legal y legítimo" de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, pero aprovechó para cargar contra los "cambiantes principios" del PP tras años diciendo que solo puede gobernar la lista más votada.

Además, apuntó que la "herencia" que ha recibido Moreno tras años de gobiernos socialistas es que Andalucía es la comunidad autónoma que más paro ha "achicado" y que ahora le toca al presidente de poner en marcha el plan especial de empleo que aprobó recientemente el Gobierno de Sánchez.

(SERVIMEDIA)

30-ENE-19

MML/GIC/pai