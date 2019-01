Garicano, sobre la huelga de taxis: "tenemos que asegurar que haya un futuro para todos"

BILBAO, 30 (SERVIMEDIA)

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, abogó este miércoles en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' por asegurar la formación y los ingresos de los ciudadanos de cara a los empleos del futuro, inevitablemente condicionados por el impulso de la inteligencia artificial. También los de los profesionales del taxi y VTC, a los que hay que proporcionar "un reparto justo" porque este tipo de profesiones no pueden permanecer ajenas a los "cambios de la tecnología".

Durante su intervención en el acto organizado esta mañana en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Garicano se refirió al conflicto de los taxis, que se hallan en huelga para protestar contra la regulación propuesta para los Vehículos de Transporte Concertado (VTC).

Al respecto, se refirió a antiguas declaraciones del presidente de la formación, Albert Rivera, quien imaginó la huelga de los taxistas "como si los carteros se hubieran intentado prohibir el email, o los videoclubs Netflix". "Los cambios se producen", puntualizó Garicano, que emplazó a los taxistas a "no dejarse llevar por populismos", representados por "gente que siente que ese futuro no le interesa y en el que no se ve". En este sentido, consideró que es necesario "asegurar que haya un reparto justo y un futuro para todos" y promover la "formación" de los profesionales para adaptarlos a los nuevos tiempos.

"Esa formación existe y se puede dar, pero no podemos seguir con la formación controlada por los sindicatos, que solo sirve para seguir empleando a los mismos que no saben nada de lo que espera el futuro", afirmó.

El responsable económico de Ciudadanos hizo hincapié en que los cambios en la naturaleza del trabajo y el progreso de la automatización constituyen uno de los cuatro grandes fenómenos a los que deberá enfrentarse la sociedad en el futuro a corto plazo. La Inteligencia Artificial, afirmó, es tan importante como lo fue en su día el descubrimiento de la electricidad, de forma que auguró que en los próximos años "en cualquier profesión va a haber cambios a medida que las decisiones se automaticen".

"Esto supone un shock para profesiones rutinarias, manuales, que se pueden definir con un algoritmo. Muchos trabajos que realizan nuestras clases medias tienen ese riesgo de ser reemplazadas", avisó. Sin embargo, indicó que este hecho no significa a su parecer que "el trabajo vaya a desaparecer". "Al revés", aseveró Garicano, que afirmó que los humanos son "fantásticos a la hora de inventar cosas".

