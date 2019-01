Cataluña. garicano "descarta como socio" a sánchez en próximas elecciones por su actuación en cataluña

BILBAO, 30 (SERVIMEDIA)

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, advirtió este miércoles desde el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su actuación respecto a Cataluña "le descarta ahora mismo como socio" de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.

El precandidato de la formación naranja a los comicios europeos del 26-M fue el protagonista de este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Bilbao, donde criticó las negociaciones que el Ejecutivo del PSOE ha mantenido con los independentistas catalanes, cuyo interés "es romper España, que fracase".

Consultado por las posibles alianzas de Ciudadanos de cara a los próximos comicios, el economista destacó que su partido no tendría problema en pactar con formaciones a las que les "interesa que las cosas vayan mejor". A su parecer, este no es el trasfondo de las negociaciones entre Pedro Sánchez y los separatistas catalanes, "a los que les interesa que todo vaya cuanto peor, mejor". En este sentido, aseveró que Ciudadanos no contempla "ahora mismo" a la formación socialista como futuro socio.

En esta línea, el mandatario de Ciudadanos hizo hincapié en la necesidad de "incrementar la eficacia y la capacidad de control" del Ejecutivo para "dar respuesta" a la situación catalana. "Un Gobierno es legítimo cuando es eficaz y eficiente", destacó Garicano, que añadió que la "violencia" y el "descontrol" que a su parecer impera en Cataluña "va mucho más allá de lo inaceptable".

"La sensación de la gente es que aquí se hace lo que a cada uno le da la gana. El Gobierno tiene que ser capaz de hacer cumplir el Estado de Derecho, que es lo primero, lo segundo y lo tercero más importante". Porque el Ejecutivo catalán, insistió Garicano, ha perdido la "lealtad constitucional" y busca "cualquier cosa para realizar nuevas demandas".

El economista subrayó que se trata de una postura "inaceptable" y reiteró que "lo primero que hay que hacer en Cataluña es restaurar el imperio de la Ley, que las sentencias se cumplan y la violencia de termine". "Luego podremos hablar", sentenció.

Garicano fue presentado en el acto por Luis Gordillo, portavoz autonómico de Ciudadanos Euskadi, que se mostró confiado en que la formación naranja pueda obtener unos resultados positivos en el País Vasco en las elecciones de mayo. "Hay buenas perspectivas, tenemos confianza en llegar a las instituciones", aseguró el dirigente de la formación naranja, que anunció que se presentarán tanto en las tres capitales vascas como en los ayuntamientos en los que puedan tener "listas competitivas". El objetivo, subrayó, es el de "hacer llegar sin distorsiones" su mensaje a los ciudadanos.

