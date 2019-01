Cataluña. calvo pide "no utilizar" cataluña con "ningún fin" que no sea política de estado

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidió este miércoles en el Fórum Europa que la cuestión política de Cataluña no tenga "ningún fin" que no sea política de Estado porque ante "esta crisis no hay otra alternativa que ley y diálogo", después de años en los que se "olvidó el diálogo".

Así lo trasladó en el acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que consideró que, ante este asunto, hay "algo tan simple y tan necesario como no utilizar Cataluña con ningún fin que no tenga la nobleza de la política de Estado para que este país puede dedicar sus energías y sus esfuerzos a los problemas reales de todos los españoles, incluidos los catalanes".

Ello le llevó a recordar que cuando el PSOE estaba en la oposición apostó por la "lealtad para atravesar una crisis importante como la que vivió nuestro país" el 2017 cuando se requirió la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esa situación, dijo, "por fortuna" se solventó con un balance que debe hacernos sentir "orgullosos".

Además, indicó que la cuestión de Cataluña "ni es de ahora, ni se resolverá con facilidad" sino que "requerirá de mucha madurez por parte de todos".

