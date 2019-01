Podemos busca un consenso entre dirección y barones sobre cómo actuar con la lista de errejón

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano del partido entre asambleas ciudadanas y con presencia de la dirección y los dirigentes autonómicos, buscará este miércoles alcanzar un acuerdo político entre todos sobre cómo concurrir a las elecciones autonómicas de Madrid y en particular si intentar o no un acuerdo preelectoral con la candidatura de 'Más Madrid' a la que se ha pasado Íñigo Errejón.

La reunión de este órgano máximo de Podemos, equivalente al Comité Federal del PSOE o al Consejo Ejecutivo del PP, tendrá lugar a las 16.30 horas en la sede del partido en la calle Princesa de Madrid. La premura con la que se convocó el viernes pasado para el próximo sábado, y su adelanto posterior a este miércoles, ha impedido celebrarlo en el Círculo de Bellas Artes, donde suele tener lugar.

También a diferencia de los encuentros habituales, hoy no está prevista una intervención en abierto, ni del secretario general, Pablo Iglesias, que está de baja de paternidad, ni sustituyéndole el secretario de Organización, Pablo Echenique, ni la portavoz en el Congreso de los Diputados, Irene Montero.

Desde el entorno de Iglesias no confirmaron si éste asistirá o no, si enviará un vídeo o intervendrá por videoconferencia, y tampoco lo hicieron respecto a Errejón los miembros de su equipo, aunque Montero ya indicó el lunes que lo coherente sería que el candidato de 'Más Madrid', tras haberse ido a "otro partido", no hiciera "más daño a Podemos" y dejara reflexionar a esta formación.

Fuentes del partido consultadas por Servimedia interpretaron que, en último término, la decisión sobre cómo actuar con la lista de 'Más Madrid', si confluir en una candidatura conjunta o no, la tendrá la Ejecutiva autonómica, independientemente de lo que vote el Consejo Ciudadano Estatal de hoy.

DECLARACIÓN DE TOLEDO

Sin embargo, Podemos desea llegar a un acuerdo político entre la apuesta de la dirección estatal y la autonómica después de la dimisión de su ex secretario general Ramón Espinar por presentarse junto a IU en una candidatura de Unidos Podemos y la posición partidaria de "cooperar y no competir" con la lista de Errejón manifestada por 11 de los 17 secretarios generales autonómicos del partido en la llamada Declaración de Toledo, que se aprobó el viernes.

En concreto, la firmaron el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, anfitrión del encuentro en Toledo, y los de Murcia, O´scar Urralburu; Canarias, Noemi´ Santana; Aragón, Nacho Escartín; Asturias, Daniel Ripa; Baleares, Mae de la Concha; País Vasco, Lander Martínez; Comunidad Valenciana, Antonio Estañ; La Rioja, Kiko Garrido, y Extremadura, Álvaro Jaén. Entre los firmantes de la declaración aparece también el de Navarra, Eduardo Santos, que no acudió.

De esos 11 dirigentes, esta agencia pudo confirmar la asistencia al Consejo Ciudadano de hoy de García Molina, Urralburu, Estañ, Ripa y Lander Martínez. Santos, que también es diputado en el Congreso, no tendrá problema en acudir.

De los no firmantes, el secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reyno, también es diputado y vive en Madrid, y desde Castilla y León confirmaron a esta agencia que asistirá el secretario general, Pablo Fernández. Por el contrario, fuentes cercanas a la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, avanzaron a Servimedia que, por su avanzado embarazo, acudirá en su nombre el secretario político, Pablo Pérez Ganformina.

Además de Ganformina, que como Rodríguez pertenece a Anticapitalistas, desde dicha corriente indicaron a esta agencia que posiblemente intervenga telemáticamente el eurodiputado Miguel Urbán, promoviendo "candidaturas amplias y construidas con bases democráticas, participativas y con programas radicalmente transformadores tanto para el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid". Esa apelación a las bases participadas y los programas transformadores aleja a los Anticapitalistas de 'Más Madrid'.

Un primer puente entre los partidarios de confluir con Errejón y los de competir con él lo tendió la propia Montero el lunes, cuando avanzó que Unidos Podemos va a construir en Madrid "un proceso participativo que pueda incluir a todo el mundo" y a continuación hablará "con todos los actores" antes de las elecciones, "y eso incluye explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido de Íñigo Errejón".

30-ENE-19

