Interior garantiza dotar la equiparación salarial de policías aunque no haya presupuestos

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, aseguró este martes que el Gobierno garantizará la dotación para avanzar en la equiparación salarial de cuerpos policiales estatales a los autonómicos aunque no se aprueben los Presupuestos, con el "mecanismo administrativo correspondiente", y que si se aprueban dentro de unos meses los beneficiarios recibirán la cuantía de forma retroactiva a 1 de enero.

Botella compareció en la Comisión de Interior y allí enumeró las diferentes partidas presupuestarias de su parcela, que incluye el mantenimiento del 115% en la tasa de reposición de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; un incremento de 24 millones para una oferta pública de empleo de 3.000 policías nacionales y 2.030 guardias civiles en etapa de formación; 310 millones consolidados para la primera fase de la equiparación salarial de los cuerpos policiales estatales a los autonómicos y otros 250 millones para esta segunda anualidad.

Para lucha contra violencia de género, los Presupuestos prevén 45,4 millones más, con 170 espcialistas más dedicados a combatirla, en tanto que para el Campo de Gibraltar se recogen los 12 millones aprobados por el Consejo de Ministros; y para ayudas en cooperación con otros países en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo o la inmigración irregular, un 3,96% más que en las cuentas de este año.

Finalmente, Botella notificó que los Presupuestos incluyen las inversiones en comisarías, centros penitenciarios y CIE aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado día 18. En total, abarcan 850 millones, de los cuales 600 son para construcción y reforma de comisarías, 217 a reformar centros penitenciarios y 33 a remodelar los CIE.

En nombre del PP, José Alberto Martín-Toledano, contestó a Botella que el Ejecutivo sólo subía "lo que dejó pactado el Gobierno del PP", y eso que el año pasado decían que era poco aumento. En concreto, le reprochó que estos Presupuestos congelan la tasa de reposición en el 115% de 2018; preguntó si va a quitar las concertinas porque Marruecos las pone ahora con fondos europeos; descalificó por insuficiente el 4% más del presupuesto de inmigración y desdeñó como "pellizco de monja" la subida en lucha contra violencia de género.

Desde Unidos Podemos, Juan Antonio Delgado, pidió que el plan para el Campo de Gibraltar para compensar el Brexit se tome como un pacto de Estado. También en este grupo, el diputado de En Comú Marcelo Expósito dijo que el aumento del 65% en la partida de asilo no es suficiente para el reto, pues falta coordinación y prestaciones a los municipios. Además, criticó que se aborde el tema de la inmigración sólo desde el punto de vista de control, represión e internamiento de extranjeros.

Finalmente, Expósito preguntó por el presupuesto de los CIE, a los que se opone Unidos Podemos, dijo que "llega tarde" el anuncio de eliminación de concertinas porque las desautoriza la UE y preguntó cuál será el sistema alternativo de control. Prometió colaboración pero advirtió de que no apoyará ningún refuerzo ni consolidación de los sistemas de control de la inmigración.

"GATO POR LIEBRE"

Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez calificó el presupuesto de Interior de poco ambicioso, continuista y poco creíble. Como temas concretos, mencionó la equiparación salarial de los cuerpos policiales y preguntó por la auditoría realizada y por qué no incluye más que los 250 millones previstos para la segunda etapa. También criticó que no se haya incrementado la partida antiterrorista, y en cuanto a Ceuta y Melilla le reprochó que los Presupuestos den "gato por liebre" sin prever inversiones para la frontera. En cambio, celebró la equiparación de asignaciones a las asociaciones policiales

En nombre de Compromís, Enric Bataller dijo que los CIES le suscitan mucha preocupación, pues no se renuncia a ellos pese a la proposición no de ley que instaba a un sistema alternativo, y no sólo los Presupuestos no lo contemplan sino que se va a hacer una reforma integral de los ocho y se van a construir otros dos. Igualmente, criticó las concertinas y recomendó una zona colchón con Marruecos .Tampoco le parece suficiente la partida para asilo.

En respuesta a los grupos de oposición, el socialista David Serrada cuestionó que Ciudadanos criticara los Presupuestos cuando apoyó y dio por "históricos" los del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando los del Ejecutivo actual aumenta las partidas, trasladó a los críticos el equivalente a las concesiones a vascos y catalanes que achacaron a los Presupuestos. En la misma línea, esgrimió el aumento en lucha contra la violencia de género y el crimen organizado

A su vez, en su réplica, Botella contestó que el aumento de efectivos contra la violencia de género es de 170 sobre 1.800, no sobre los 5.000 que proyectó el Gobierno del PP pero no cumplió, y que implican una subida de presupuesto del 16%.

Sobre la inversión en la frontera , detalló que se concretará en cinco planes a corto plazo de modernización tecnológica y sustitución de las medidas disuasorias en las zonas más asaltadas. Las concertinas, en concreto, se eliminarán en todo el perímetro, garantizó.

Respecto a los CIE, dijo compartir la reflexión sobre si son el modelo adecuado, pero justificó que, mientras tanto, se cumple la ley y se mejorarán los ocho existentes de acuerdo con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, y el nuevo de Algeciras será "mucho más humanitario y abierto", aunque "ojalá no se tengan que llenar".

En cuanto a la equiparación salarial, lo llamó "razón de Estado" y, cuando el portavoz del PP le preguntó si se ejecutará desde el 1 de enero o cuando se aprueben los Presupuestos, la secretaria de Estado prometió que se hará retroactivamente a esa fecha y que, si no se aprueban, será con el mecanismo administrativo correspondiente. Además, fijó para febrero el fin de la auditoría al respecto.

