Felipe gonzález advierte de que quien "no respeta las formas", "liquida la democracia"

El expresidente del Gobierno Felipe González afirmó este martes que "hay gente que a veces tiene razón estratégica y no respeta las formas" y advirtió de que "eso liquida la democracia".

De esta manera se expresó en la presentación de la Temporada Cultural francesa para 2019 cuando se le preguntó por la situación de Podemos tras la decisión de Iñigo Errejón, que, a su juicio, no beneficia "a nadie", porque "la democracia es un problema de forma y fondo".

Al terminar el acto, González habló más pausado sobre la cuestión de Podemos y remarcó que "cada vez que alguien crea un partido" es para conseguir la "unidad" y ahí es muy "importante respetar las formas, porque si no, se termina dañando el fondo".

Dijo desconocer cuál es la estrategia más acertada en Podemos, pero remarcó que hay que respetar las reglas del juego y, además, esas "reglas hay que cuidarlas". "En estas cosas se sabe cómo se empieza pero no cómo se termina", remarcó el exlíder del PSOE.

VENEZUELA

Por otra parte, preguntado por la situación de Venezuela, González mostró prudencia hasta que concluya este domingo el plazo de ocho días que el Gobierno de España y otros países europeos han dado a Nicolás Maduro para que convoque elecciones, antes de reconocer a Juan Guaidó como presidente del país.

González optó por esperar a que acabe el plazo antes de pronunciarse por esta situación. "A un problema tan grave no es posible una respuesta simple", dijo.

Preguntado por el plazo dado a Maduro, apuntó que no es sólo una propuesta de España, sino que "también está Macron (presidente francés), está Merkel (canciller alemana) y Gran Bretaña". "Esperemos a que acabe el plazo", insistió.

Al término del acto, González abogó por no "simplificar un problema complejo", porque "esto no es un tema de política interior". Agregó que "hay que superar las miserias internas", porque se trata de "un drama" de los venezolanos y "no hay que jugar" con ese drama.

González manifestó que esta cuestión no es un problema de ideologías, de izquierdas o de derechas, sino "de demócratas".

Preguntado por una posible intervención militar en Venezuela, González no cree que se llegue a ello, y expresó su deseo de que no se convierta en un nuevo Iraq tras el apoyo de la Administración de EEUU a Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, aunque avisó de que Donald Trump es un "señor imprevisible".

