El pdecat pide diálogo institucional y entre partidos sobre cataluña para no vetar los pge

El portavoz económico del PDECat en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, exigió este martes que se establezcan dos mesas de diálogo sobre la situación política de Cataluña, una entre gobiernos y otra entre partidos estatales, para no presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado el próximo 8 de febrero.

En rueda de prensa en el Congreso, Bel dijo que le parece "normal" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtiera hoy de que si no se aprueban los Presupuestos habrá que adelantar las elecciones a este año, porque "lo anormal sería que el Gobierno siguiera con unos Presupuestos prorrogados hechos por su oposición", pero puntualizó que el aprobarlos "está en sus manos, en las del Gobierno, en las de Pedro Sánchez".

En concreto, detalló, tiene que "establecer los marcos de diálogo necesarios con Cataluña", en dos mesas: una institucional, entre el Gobierno y la Generalitat, y otra "entre partidos a nivel del conjunto del Estado". Estas dos mesas, apostilló, "no garantizarían la aprobación de los Presupuestos, pero sí el trámite"; es decir, que el PDECat y ERC no presentarían enmiendas a la totalidad de las cuentas el próximo 8 de febrero. Por el momento, dijo que su partido no ha "decidido" si lo hará o no.

Bel cree que "hay tiempo, y, aunque muy lentamente, estamos en mejor situación que hace un par de semanas, pero depende exclusivamente de Pedro Sánchez", pero puntualizó que "es necesario concretar estos espacios de diálogo. Si existen espacios de diálogo, habrá tramitación; si no existen, no habrá tramitación y sí habrá enmiendas a la totalidad".

El diputado nacionalista matizó que "no es necesario que haya una reunión, pero sí que se configuren espacios de diálogo, que se avance en estas líneas, que haya propuestas encima de la mesa, que se pongan a trabajar en dar una solución política en Cataluña".

A partir de ahí, no quiso fijar condiciones concretas y no fue más allá, pese a las preguntas de los periodistas, en precisar qué nivel de diálogo sería necesario para que el PDECat no enmiende los Presupuestos a la totalidad, sino sólo que "por todas las partes se reconozca que la solución debe emanar desde estos espacios", y que "deben estar prefijados" con "voluntad de establecer un marco de diálogo constante".

