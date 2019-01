El psoe apela a la mayoría social de centro izquierda para parar a la extrema derecha

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, apeló este lunes a la mayoría social de españoles que se ubica en el centro izquierda para que voten a los socialistas y puedan así parar el auge de la extrema derecha.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Lastra se refirió así a las últimas encuestas publicadas, que otorgan una posible mayoría a los partidos de derechas con el apoyo de Vox, y que repercuten en el PSOE la crisis interna de Podemos. "Como decía Dani Mateo", ironizó, "todo lo que sucede en España perjudica electoralmente al PSOE".

Subrayó que las encuestas son "una foto fija de un momento determinado" pero van evolucionando, y el PSOE está ocupado en sacar un buen resultado en las elecciones de mayo para "parar a la extrema derecha que llega por el sur" y que está creciendo en otros países europeos marcando la agenda política con asuntos que en España parecían "desterrados".

Lastra hizo hincapié en que, según esas mismas encuestas, la mayoría de los españoles se considera de centro izquierda, y apeló a ese amplio colectivo para que vote a un partido "serio, sensato, de izquierda, coherente", que en el caso de la Comunidad de Madrid, donde se ha agudizado la crisis de Podemos, tiene al candidato "mejor valorado", Ángel Gabilondo.

Elogió a ese candidato por sus cuatro años de trabajo en la oposición y su decisión de presentar una moción de censura contra Cristina Cifuentes en la que Ciudadanos mantuvo su apoyo al PP "más corrupto". Tiene "talla política y ética como no hay otro", sentenció, y sobre la crisis de Podemos apuntó que a ella no le gusta "que se metan en mi casa", por lo que "no lo voy a hacer en la de los demás".

