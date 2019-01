Taxis. casado propondrá en el congreso la "liberalización" del sector del taxi para que pueda convivir con las vtc

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció este lunes que su formación llevará al Congreso de los Diputados una iniciativa en la que propondrá la "liberalización" del sector del taxi, para que no tenga barreras, así como un fondo para que se puedan recomprar sus licencias y así pueda convivir con las VTC.

Lo dijo en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, donde tildó de "insólito" que el Gobierno "cobardemente" traslade el problema que se vive con los taxis y las VCT a las autonomías mientras tiene "incendiada a toda España".

Casado, que se mostró en todo momento "a favor de la convivencia" de ambos sectores, propuso que los taxis no tengan algunas de las limitaciones que ahora sufren, como no poder trabajar un día a la semana, no poder salir del ámbito municipal o el hecho de operar dentro de plataformas tecnológicas.

Al mismo tiempo, consideró que no se puede prohibir el sector de las VTC, que "está en todo el mundo y que millones de españoles quieren utilizar". Así, incidió en que se debe "liberalizar" el sector del taxi y abogó por crear una bolsa con la que se pueda ir asumiendo el coste de recomprar las licencias de taxistas.

Opinó que los taxis hacen "muy bien" su trabajo y "pueden competir" con el sector de las VTC, aunque los primeros mantengan algunas de las "prebendas" que tienen en lo referente a pararse en la calle a recoger a un cliente o esperar en las estaciones para recogerles.

El objetivo, insistió Casado, es que el sector del taxi pueda competir y no se vea menoscabado por los precios de las licencias. En ese sentido, anunció que el PP presentará una iniciativa en el Congreso en la que pedirá que este sector vuelva a estar regulado a nivel estatal y "que no se pasa la pelota a las autonomías".

En su propuesta parlamentaria, el PP llamará a la liberalización del sector del taxi y a la creación de un fondo con el que recomprar sus licencias, siempre bajo la creencia de que el contribuyente ha de elegir "cómo se tiene que mover".

Sobre la huelga y las protestas de taxistas estos días, Casado sentenció que "nunca se puede llegar a la violencia" ni se puede "tener secuestrada a la ciudadanía llamando a la guerra solo para defender un sector".

Sobre esta última cuestión, se quejó de que "ni la Policía de Manuela Carmena ni la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez han actuado" en este sentido y "no puede ser que haya esa violencia" aunque sea "una minoría".

(SERVIMEDIA)

28-ENE-19

MFN/caa