Taxis. rivera advierte a los taxistas de que "secuestrar" a los ciudadanos no es la solución

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió este lunes a los taxistas que protestan en varias ciudades que "secuestrar" a los usuarios de Madrid, por ejemplo, con sus protestas y su huelga, no es la solución al conflicto que plantean con las VTC.

En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, Rivera insistió en que la libertad es un derecho fundamental, también para moverse por el territorio nacional, y por ello lo que están haciendo los taxistas en Madrid "no tiene ningún sentido", ya que solo perjudica su imagen. "Secuestrar a los madrileños no creo que sea la solución", aseguró, convencido de que todo el mundo tiene derecho a la huelga pero "no a costa de los derechos de los demás".

Considera que lo que están haciendo los taxistas "no es legítimo y no se debe permitir", y acusó al Gobierno de haber covertido un problema en 17 problemas al fragmentar la legislación en las comunidades autónomas. Se comprometió por ello, si tiene mayoría, a revertir ese decreto y a impulsar una normativa única para toda España que garantice una "competencia leal" en toda España.

28-ENE-19

