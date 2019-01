Viernes, 25 de enero de 2019 11.00 a.m. EST

GOBIERNO CIERRE

NEGOCIACIONES - Washington - El cierre administrativo del gobierno federal cumple 35 días, mientras republicanos y demócratas buscan una salida al bloqueo creado por la disputa entre el presidente Donald Trump y la oposición por los fondos para un muro en la frontera.

(audio)

FRONTERA - Tucson (AZ) - El sindicato de la Patrulla Fronteriza pidió a sus agentes que aguanten una semana más el cierre parcial de la Administración, pues prevén que entonces el presidente Donald Trump declarará una emergencia nacional para construir el muro y abrir el Gobierno, dijeron a Efe fuentes de la agencia.

INMIGRACIÓN JUSTICIA - Nueva York - Plataformas de apoyo a migrantes que llegaron sin papeles a EE.UU. cuando eran menores ("dreamers") defienden en un tribunal de apelaciones de Nueva York una orden judicial que ha protegido a los beneficiarios del plan DACA y que el Gobierno busca revocar.

TRUMP RUSIA - Fort Lauderdale (FL) - Roger Stone, un cercano excolaborador del presidente Donald Trump, comparece ante un juez en Florida horas después de ser detenido por el FBI en relación con la llamada "trama rusa" que investiga el fiscal especial Robert Mueller.

(También se mandará un perfil de Stone)

(vídeo) (foto) (audio)

FORO DAVOS HISPANOS - Davos (Suiza) - La fundación "Todos somos personas" (We Are All Human) lanzó esta semana en el Foro de Davos un llamamiento a las grandes compañías y multinacionales para que ayuden a la comunidad hispana de Estados Unidos y aprovechen su enorme potencial.

(video)

(Enviada con clave WS5018)

HARVEY WEINSTEIN - Nueva York - El productor de cine Harvey Weinstein, imputado por varios delitos sexuales, comparece en un juzgado de Nueva York para formalizar la contratación nuevos abogados con el que comenzará el 7 de marzo el proceso en su contra.

(foto)(video)(audio)

ONU CAMBIO CLIMÁTICO - Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas organiza un debate abierto a nivel ministerial sobre los riesgos para la paz y seguridad internacionales asociados a los desastres naturales, coordinado por la República Dominicana.

(foto)

PUERTO RICO BANCA - San Juan - El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha presentado un proyecto de ley que autoriza a las Entidades Bancarias Internacionales (EBI) y las Entidades Financieras Internacionales (EFI) a conceder préstamos comerciales en Puerto Rico.

FMI LATINOAMÉRICA - Washington - El Fondo Monetario Internacional redujo hoy levemente las previsiones económicas de varios países de Latinoamérica debido a los riesgos de un aumento de las tensiones comerciales entre China y EEUU o la desaceleración en algunas economías importantes.

(foto)

ARIZONA ARTE - Phoenix (AZ) - Roden Crater, la magna e indescriptible obra de arte que hace 40 años empezó a construir en un volcán inactivo de Arizona James Turrell, el "escultor de la luz", se acerca a su conclusión y su encuentro con el público.

(foto)

