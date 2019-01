Cataluña. el pp exige al gobierno "transparencia" en sus reuniones con la generalitat

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El PP exigió este viernes al Gobierno que actúe con "transparencia" e informe de "los motivos y las circunstancias" que rodean a sus reuniones con la Generalitat de Cataluña que ni aparecen en la agenda oficial.

Así lo demandó el portavoz adjunto del PP Guillermo Mariscal en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde valoró el encuentro de hoy en Barcelona de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi.

La Diputación Permanente de la Cámara Baja del próximo lunes decidirá sobre la propuesta de los populares para que comparezca el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso y explique "las cesiones que ha acordado en su 'cumbre bilateral' con el presidente Quim Torra y su Gobierno".

En palabras del portavoz adjunto del PP, el documento que "se intercambió" con Torra ha de conocerse, al igual que el contenido de las reuniones de Calvo con el vicepresidente catalán.

"No hay transparencia y no sabemos cuáles son los motivos que impulsan a la vicepresidenta por dos veces, el 17 de enero y hoy, a no informar a los españoles del motivo de las reuniones y de las circunstancias que las rodean", criticó Mariscal.

25-ENE-19

