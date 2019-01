Carmena y garrido ofrecerán a los taxistas una "precontratación espacial" para las vtc

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunciaron este viernes que ofrecerán a los taxistas una "precontratación espacial" para las VTC y no temporal como se ha planteado en Cataluña.

Así lo manifestaron este viernes durante la presencia de ambos esta mañana en Fitur. Garrido y Carmena explicaron que los técnicos de la Comunidad y del Ayuntamiento se han estado reuniendo para "establecer unos parámetros en los que pueda ser posible encontrar el acuerdo", indicó Carmena.

La propuesta, explicó Garrido, es "eliminar el concepto de precontratación temporal en el que había desacuerdo absoluto, y que además nos podía llevar a reclamaciones multimillonarias, tal y como ha advertido la Comisión Nacional de la Competencia, e introducir algo nuevo, que puede ser válido para todos". Así, continuó, lo que se ofrecerá es la "precontratación espacial, es decir, que haya una distancia, desde el taxi o la VTC que se pide, hasta el cliente". "Lo estamos definiendo, nos queda todavía bastante por acordar", indicó.

En este sentido, Garrido apuntó que esta tarde continuarán las reuniones y que cuando esté preparado el texto se lo presentarán a taxistas y VTC "para que lo confirmen". El presidente regional indicó que no va a aprobar "nada" que "no lleve el consenso de todos", por eso "hay que pedir un último esfuerzo a todos y saber que todos tenemos que ceder en algo aquí, sino esto no va a salir y es malo para todos".

DISTANCIA MÍNIMA

En este sentido, fuentes del Gobierno madrileño explicaron a Servimedia que el concepto de "precontratación espacial" sería establecer una distancia mínima a partir de la cual los vehículos VTC pueden contratar clientes. Se entiende que esto beneficiaría a los taxistas, que no tendrían esta limitación.

En estos mometos, los taxistas de Barcelona y los de Madrid vienen reclamando que se exija a las VTC la llamada "precontatación temporal". Consiste en exigir a las VTC un tiempo mínimo para conseguir clientes, como una hora de anticipación, algo que ha ofrecido la Generalitat para Barcelona. Esto, a juicio de Garrido, "traerá a Cataluña grandísimas sanciones que pueden dejar en quiebra a la comunidad autónoma", por eso, agregó, "creo que esto es una idea nueva que puede dar una solución definitiva a este conflicto".

Por último, Carmena destacó, en su comparecencia junto a Garrido, que el Ayuntamiento está trabajando para establecer, en el marco de las ordenanzas municipales, "que las VTC tengan una regulación similar a los taxis en relación a los descansos, a los tiempos que no pueden estar circulando el vehículo".

(SERVIMEDIA)

25-ENE-19

ICG/DSB/SMO/nbc