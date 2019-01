García-page defiende el "blindaje" de la constitución ante el "galimatías político" que hay españa

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió este viernes el "blindaje" de la Constitución, alcanzado durante la Transición, ante el "galimatías político que hay España" que hace "casi imposible la percepción de que pueda haber un gran consenso sobre nada".

Así se manifestó García-Page durante su participación en la 'Jornada de Networking Empresarial', organizada por Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, en Toledo. El presidente de Castilla-La Mancha aseguró que "el galimatías político que hay en España hace casi imposible la percepción de que pueda haber un gran consenso sobre nada".

En este sentido, añadió que "en realidad no deja de ser un blindaje del consenso que se consiguió entonces", afirmó en referencia a la etapa de la Transición. "No puede haber una alternativa si no hay previamente una voluntad alternativa y mayoritaria".

Además, García-Page afirmó que la Constitución "no solo significó una transición desde la perspectiva política, sino que además aprovechó la ocasión para incorporar un corazón, un alma social extraordinaria". Dicha perspectiva social, apuntó, "ha dado muy buen resultado y ha permitido que España vaya por delante en muchos parámetros sociales frente a países a los que antes aspirábamos a parecernos".

ELECCIONES Y 'BREXIT'

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha indicó que las elecciones europeas de mayo van a ser las "más determinantes" porque "son las primeras que se van a celebrar con Reino Unido saliéndose". "Bueno eso parece", matizó, porque "se están yendo sin querer, llevan muchos años diciendo que querían irse, pero cuando lo han conseguido parece que no era tan claro que querían". Y es que, agregó, "están afrontando una enorme fractura social porque se ha impuesto la tesis más hacia el pasado y menos hacia el futuro".

Asimismo, García-Page expresó que se trata de unas elecciones que "van a gestionar el post-Brexit y quien paga los platos rotos del 'Brexit'", ya que habrá "una desaparición de fondos británicos y eso se tiene que traducir o en un incremento de las aportaciones de los estados miembros" o "en algun tipo de ajuste". En este sentido, el presidente regional de Castilla-La Mancha destacó que "hay que luchar para que ese ajuste no se traduzca ni en las políticas ni en los fondos sociales porque es lo que más alma le da a la cohesión europea", así como tampoco "en un recorte sistemático de la Política Agraria Comunitaria".

"Será un objetivo muy claro de la próxima legislatura: combatir al lado del Gobierno para que no se produzca el mínimo recorte en estas dos políticas", explicó, y para que "apostemos incluso por empujar un poco más y que los países miembros aporten un poco más con tal de que la Unión Europea no se vea obligada a recortarse a sí misma después de que encima estamos afrontando el 'Brexit'", concluyó.

25-ENE-19

