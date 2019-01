Madrid. cs promete un único logo y estrategia entre ayuntamiento y comunidad para fomentar el turismo

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, prometió este viernes que si ella es elegida alcaldesa de Madrid e Ignacio Aguado presidente de la Comunidad de Madrid unificarán la imagen de Madrid con un único logo para favorecer el trabajo y la captación de visitantes.

Así lo indicó ante los medios en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Ifema, donde aseguró que "nadie, fuera de Madrid, entiende que Madrid gaste tantos recursos en promover dos imágenes distintas". Por ello, añadió que "nos parece mucho más interesante que se unifiquen las estrategias, que gastemos mucho menos el dinero de los ciudadanos y que seamos capaces de llegar más lejos".

Villacís reconoció que Madrid es una ciudad que cada vez es más reconocida, pero matizó que todavía queda mucho por hacer. "Falta estrategia de captación de público, porque no se está actuando de una forma eficiente en muchos foros a nivel internacional", remarcó.

Por tanto, continuó la candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid, "si nosotros gobernamos en la Comunidad y el Ayuntamiento, nuestras estrategias se unificarán remando ambos en la misma dirección y no como ha ocurrido hasta ahora".

"No solo estos cuatro años por haber tenido dos gobiernos de distinto signo, sino que desde hace décadas entre Comunidad y Ayuntamiento ha habido una falta de entendimiento que no se explican los ciudadanos que ven cómo se dilapidan sus recursos con una estrategia que no lleva a ninguna parte", apuntó Villacís. Por último, reiteró que su partido quiere una estrategia única, "donde rememos todos en la misma dirección y que se tenga una imagen única", porque "nos parece mucho más inteligente", concluyó.

